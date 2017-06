Libertação de Mossul "é iminente" mas a batalha "permanece difícil"

Jorge Almeida - RTP 29 Jun, 2017, 22:16 / atualizado em 29 Jun, 2017, 22:36 | Mundo

As forças iraquianas já tomaram o controlo do que resta da histórica mesquita de al-Nuri, onde Abu Bakr al-Baghdadi declarou o califado do Estado Islâmico em 2014 | Erik de Castro - Reuters

A libertação de Mossul "é iminente", mas a batalha "ainda não terminou e permanece difícil". As palavras são do porta-voz da coligação liderada pelos Estados Unidos, o coronel Ryan Dillon.



A reconquista da cidade deverá demorar apenas mais alguns dias. As forças iraquianas já tomaram o controlo do que resta da histórica mesquita de al-Nuri, onde Abu Bakr al-Baghdadi declarou o califado do Estado Islâmico em 2014.



João Botas, Carlos Felgueiras - RTP



Milhares de crianças presas

Machadada final

Depois de uma batalha de oito meses, travam-se os derradeiros combates nos últimos quarteirões da parte ocidental.Mais de 700 mil pessoas deixaram Mossul nos últimos meses. Ainda assim, “milhares de crianças” continuam presas no oeste da cidade, segundo o representante da UNICEF no Iraque."As crianças estão a enfrentar múltiplas ameaças às suas vidas. Existem muitas pessoas escondidas com medo dos ataques. Os que tentam fugir correm o risco de ser feridos ou ser utilizados como escudos humanos”, referiu Peter Hawkins.O Comité de Resgate Internacional calcula que pelo menos 150 mil pessoas, incluindo 75 mil crianças, ainda estejam em territórios controlados pelo Estado Islâmico.Tomar Mossul "não significa o fim do sofrimento", avisa Wendy Taeuber, diretora do CRI no Iraque.O grupo terrorista ainda ocupa cidades nas províncias de Kirkuk, Nineveh e Anbar, nomeadamente Hawija, Tal Afar, Qaim, Ana e Rawa.Na frente síria, faltará libertar Raqa, a cidade que o grupo tomou por capital de facto. Ali, as forças apoiadas pelos Estados Unidos garantem ter fechado nas últimas horas o cerco aos combatentes extremistas.