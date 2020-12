Libertados três membros de ONG egipcia detidos após reunião com diplomatas

A Procuradoria Suprema de Segurança do Estado ordenou hoje a libertação do diretor executivo da Iniciativa Egípcia para os Direitos Pessoais (EIPR), Yaser Abdel Razek, do diretor da justiça criminal, Karim Ennarah, e do diretor administrativo, Mohamed Bashir, disse uma fonte judicial à agência de notícias espanhola Efe, que solicitou o anonimato.

A EIPR anunciou na sua conta do Twitter que os três ativistas tinham saído "diretamente da prisão de Tora" e já se encontravam nas suas casas.

Os detidos foram acusados pelo Ministério Público de "pertencerem a um grupo terrorista, divulgando informações e notícias falsas que perturbariam a paz pública, e utilizando indevidamente as redes sociais para divulgar notícias falsas", de acordo com a fonte judicial.

A decisão do procurador surge duas semanas depois de Abdel Razek, o terceiro membro da EIPR, uma das principais ONG de direitos humanos do Egito, ter sido preso.

As detenções ocorreram após a ONG ter organizado uma reunião, a 03 de novembro, com embaixadores ocidentais acreditados no país.

De acordo com o EIPR, nessa reunião discutiram "formas de apoiar (...) os direitos humanos no Egito e em todo o mundo".

Estas detenções desencadearam uma onda de condenações por parte da comunidade internacional, a tal ponto que o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio chegou a dizer que rejeitava "interferência" nos assuntos internos do país e depois a afirmar que a EIPR é uma organização "ilegal" no Egito.

Na quarta-feira, 18 organizações não governamentais, incluindo a Human Rights Watch (HRW) e a Amnistia Internacional (AI), apelaram ao Presidente francês, Emmanuel Macron, para pressionar o seu homólogo egípcio, Abdelfatah al Sisi, que está previsto viajar para Paris no dia 07, para que libertasse os ativistas detidos.

As organizações internacionais acusaram o governo al Sisi de não tolerar dissidentes políticos e a HRW diz que já foram detidas cerca de 60.000 pessoas por razões políticas no Egito desde que o Presidente chegou ao poder em 2014.

