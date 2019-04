Líbia. Pelo menos dois feridos em contra-ataque das forças de Haftar

Lusa21 Abr, 2019, 07:19 / atualizado em 21 Abr, 2019, 07:20 | Mundo

Em declarações à agência de notícias Efe, as mesmas fontes indicaram que aviões de combate das forças Hater atacaram durante a noite várias posições nas cidades de Ain Zara, Tajoura e na sétima região, palco de intensas batalhas de artilharia durante o dia.

Os ataques forçaram o encerramento da base aérea do Mitiga, o único aeroporto que opera na capital, Tripoli, e o desvio de voos para a cidade vizinha de Misrata, principal porto comercial da Líbia aliado ao Governo de União Nacional (GNA).

Pelo menos 174 pessoas morreram e 758 ficaram feridas desde que, a 04 de abril, começou uma ofensiva do Exército Nacional Líbio do marechal Khalifa Haftar para conquistar Tripoli, segundo o último balanço da Organização Mundial de Saúde.

O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, indicou que pelo menos 14 civis foram mortos e 36 ficaram feridos nos combates que opõem as forças do GNA, reconhecido pela comunidade internacional, ao Exército Nacional Líbio proclamado pelo marechal Haftar, homem forte do leste líbio.

Os combates causaram ainda mais de 18.000 deslocados, segundo o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) da ONU.

Além dos combates no terreno, os dois campos realizam diariamente ataques aéreos e acusam-se mutuamente de visar civis.

FST (AH) // FST