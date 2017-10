Líder catalão acusa rei Felipe VI de colagem a Rajoy

RTP04 Out, 2017, 20:23 / atualizado em 04 Out, 2017, 20:52 | Mundo

Era pouco provável, mas muitos admitiam que o líder catalão pudesse fazer já esta noite a declaração unilateral de independência da Catalunha, prometida logo no domingo, depois de serem divulgados os primeiros resultados do referendo. Na terça-feira, o líder do Governo regional garantia à BBC que esse momento aconteceria "dentro de dias".



Afinal, a declaração institucional de Carles Puidgemont, presidente da Generalitat, foi sobretudo uma resposta direta à mensagem deixada na terça-feira pelo rei de Espanha, que acusou as autoridades catalãs de quebrarem os princípios democráticos e de "deslealdade inadmissível".



"O rei fez o seu discurso consoante as políticas de Rajoy, políticas que foram catastróficas para a Catalunha. Ignorou deliberadamente os catalães que foram alvo de agressões e perdeu a oportunidade de se dirigir a todos os cidadãos", considerou o líder catalão.



Na visão de Carles Puigdemont, o rei "perdeu uma oportunidade para se dirigir a todos os cidadãos [da Catalunha] numa lígua que fala e que conhece", e deveria ter aproveitado este momento para desempenhar o "papel de moderador" que lhe é dado pela Constituição de Espanha.



Para Puigdemont, Felipe VI "não teve interesse" em conhecer a opinião dos catalães e apenas quis "apoiar as estratégias do Governo espanhol". O líder da Generalitat considera que esta atitude "dececionou muitas pessoas na Catalunha".



