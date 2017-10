Declaração de independência da Catalunha "dentro de dias"

Sandra Salvado - RTP04 Out, 2017, 10:55 / atualizado em 04 Out, 2017, 11:49 | Mundo

O chefe do Governo catalão garante que a declaração de independência está por dias. Poderá ser já no final desta semana. "Provavelmente faremos isso quando tivermos os votos contados e então agiremos no fim desta semana ou início da próxima", afirmou.



Citando fonte governamental, a imprensa espanhola e as agências internacionais avançam que Carles Puigdemont fará uma declaração esta quarta-feira às 21h00 (20h00 em Portugal).



Questionado pela BBC sobre o que fará se o Governo central espanhol intervir e tomar o controlo da administração regional, Puigdemont afirmou que "cada semana, após cada erro [de Madrid], ganhámos mais apoio da sociedade. Uma maioria da Catalunha que não aceita esta situação. Portanto, um erro maior, como tomar o controlo das nossas finanças ou prender membros do nosso Governo, incluindo eu próprio, seria um erro que mudaria tudo".





Partidos independentistas pedem sessão ao Parlamento

Os partidos independentistas Juntos pelo Sim (JxSí) e a Candidatura de Unidade Popular (CUP) pediram ao Parlamento que marque uma sessão para discutir a questão da independência e os resultados do referendo. Uma sessão onde poderia ser declarada a independência desta região de Espanha, avança a imprensa espanhola.



Os partidos independentistas pediram a convocação de uma sessão plenária do Parlamento da Catalunha para discutir os resultados do referendo e decidir se avançam com a declaração de independência. O mesmo jornal indica que esta sessão deve realizar-se na próxima segunda-feira.



De acordo com o La Vanguardia, os dois partidos independentistas recorreram a uma norma do regulamento - artido 169 - que solicita a comparência do presidente da Generalitat, Carlos Puigdemont.



De acordo com o chefe do governo catalão não há, neste momento, nenhum diálogo em curso entre Madrid, que considera ilegal o referendo de domingo, e o seu Governo.“Quebraram os princípios democráticos de todo o Estado de Direito e defraudaram a harmonia e a convivência na própria sociedade catalã, levando desgraçadamente a dividi-la. Hoje a sociedade catalã está fraturada e confrontada", referiu Felipe VI.



A entrevista de Puigdemont à BBC teve lugar na terça-feira, momentos antes de o Rei de Espanha, Felipe VI, ter feito uma declaração institucional, transmitida pela televisão, em que acusou "determinadas autoridades" da Catalunha de “desrespeito pelos poderes do Estado” e de terem uma "conduta irresponsável", à margem do direito e da democracia.



"Essas autoridades menosprezaram os afetos e sentimentos de solidariedade que têm unido e unirão o conjunto dos espanhóis. E com a sua conduta irresponsável inclusivamente podem pôr em risco a estabilidade economia e social da Catalunha e de toda a Espanha”, acusou o Chefe de Estado.



A intervenção do monarca aconteceu no dia em que a Catalunha parou devido a uma greve geral convocada por cerca de 40 organizações sindicais, políticas e sociais.



Carles Puigdemont descreveu ainda como "muito dececionante" a reação da União Europeia à repressão exercida pelas forças policiais durante o referendo de domingo, segundo a qual os acontecimentos na Catalunha seriam uma questão interna de Espanha.



Esta quarta-feira o Parlamento Europeu reúne-se para debater a situação em Espanha.





I spoke to @marianorajoy the EP will debate on Constitution, rule of law and fundamental rights in Spain in light of the events in Catalonia — EP President Tajani (@EP_President) 2 de outubro de 2017

Debate em Estrasburgo

Na segunda-feira, os eurodeputados decidiram adicionar à ordem de trabalhos um debate consagrado à situação na Catalunha, marcada pela violência policial contra cidadãos catalães que tentavam garantir o voto no referendo independentista.O debate terá lugar esta quarta-feira à tarde em Estrasburgo, anunciou o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.Apesar da repressão policial, que fez 893 feridos, 42 por cento dos 5,3 milhões de eleitores conseguiram votar e 90 por cento fizeram-no a favor da independência, de acordo com os dados divulgados pelo Governo regional da Catalunha.