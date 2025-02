Líder da oposição de Israel quer Egito a "assumir responsabilidade" de Gaza

Nesse período, tropas egípcias seriam enviadas para Gaza juntamente com forças dos Estados do Golfo e "seriam criadas as condições para a autogovernação em Gaza e o processo de desmilitarização total de Gaza será concluído", propôs Lapid, durante um colóquio na Fundação para a Defesa das Democracias.

Ao longo dos oito anos de tutela egípcia, a Autoridade Palestiniana passaria ainda por reformas significativas na corrupção, no apoio ao terrorismo e na educação, a fim de se preparar para eventualmente assumir o controlo de Gaza, sugeriu Lapid.

Já as ameaças imediatas à segurança seriam tratadas por um mecanismo conjunto Israel-Egito-EUA, após a conclusão do acordo de cessar-fogo com o Hamas e da libertação de todos os reféns detidos em Gaza. O Hamas administra Gaza desde 2007 e a tensão com Israel foi uma constante até explodir no ataque ao sul de Israel e no rapto de 250 reféns israelitas a 7 de outubro de 2023. A operação liderada pelo grupo islamita palestiniano levou a 15 meses de guerra, em que Israel devastou o território. Um frágil acordo de tréguas tem permitido a libertação de reféns mas a segunda fase das conversações, sobre o destino de Gaza, tarda em iniciar-se.





"Israel não pode concordar que o Hamas permaneça no poder", considerou Lapid, traçando depois um cenário das dificuldades quanto ao controlo do território.

"A Autoridade Palestiniana não está disposta nem é capaz de gerir Gaza num futuro próximo. A ocupação israelita não é desejável nem possível. Um estado constante de caos é ao mesmo tempo uma ameaça à segurança e um desastre humanitário", enunciou.

A única solução seria então entregar ao Egipto a responsabilidade pela gestão de Gaza durante oito anos, opcionalmente até 15 anos.





"O Egipto é um parceiro estratégico fundamental e um aliado fiável há quase cinquenta anos", afirmou Lapid,

Atualmente, o Egito é também "um Estado sunita forte, moderado e pragmático e um ator crucial na região. O Presidente Abdel Fattah al-Sissi é uma força estabilizadora no Médio Oriente e em África. Ele é um lutador de longa data contra o fanatismo religioso", acrescentou.

Última oportunidade

A sugestão de Yair Lapid surge, Israel e Palestina."O Médio Oriente vive hoje uma transformação rápida, de escala e impacto incertos, mas que representa uma oportunidade histórica", disse Sigrid Kaag, enviada da ONU para o processo de paz na região, ao Conselho de Segurança."As pessoas da região podem sair deste período em paz, segurança e dignidade, mas também pode ser a nossa última oportunidade de alcançar a solução de dois Estados", alertou, pedindo o fim da colonização israelita da Cisjordânia e das operações militares de Isreal naquela área, assim como a manutenção do cessar-fogo atual em Gaza "a qualquer preço".Dado que a resolução do conflito só pode ser "política", a comunidade internacional deve garantir que "Gaza continua a ser parte integrante de um futuro Estado palestiniano" e de uma unificação de Gaza e da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, defendeu a relatora.O destino de Gaza parece contudo cada vez mais fora desta solução.

Contraponto a Trump

De acordo com fontes israelitas,, apesar deste ter ideias diferentes para a Faixa de Gaza.

O presidente dos EUA avançou há semanas com o plano de arrasar os escombros e de criar no enclave um "resort" de luxo, levando os palestinianos que ali vivem a retirar-se para outros países vizinhos.

Egito e Líbano já recusaram a proposta de Trump, mas o Cairo poderia aceder ao plano de Lapid se, como este propõe, tal significasse ver a sua dívida externa paga pela comunidade internacional, de forma a ajudar a economia egípcia a recuperar e a apoiar al-Sissi.Caso contrário, a "liderança do regime estará em risco. Isso é uma má notícia para nós todos", declarou o chefe da oposição de Israel.do enclave e lembrando que o Egito quer evitar que estes se transfiram para o seu território.A expulsão de palestinianos de Gaza tem sido condenada pela comunidade internacional."Não pode haver deslocamento forçado", afirmou Sigrid Kaag. "Os palestinianos devem ser capazes de retomar as suas vidas, reconstruir e construir um futuro para Gaza", apelou a relatora da ONU para a região.