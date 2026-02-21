Líder do PS diz que portugueses têm direito de saber o que se passa na Base das Lajes

"Todos sabemos que há um acordo de cedência da Base das Lajes a um aliado e a um amigo que são os Estados Unidos, é um aliado estratégico. É um amigo de longa data com quem queremos preservar essa relação. Mas o povo português tem o direito a saber os termos e para que efeitos é que a base das lajes é utilizada neste e noutras alturas", disse José Luís Carneiro.





O líder do PS, que falava aos jornalistas em Baião, no distrito do Porto, antes de uma reunião com militantes e simpatizantes socialistas, queixou-se do incumprimento de informação aos lideres dos partidos políticos na Assembleia da República.





"Naturalmente, como foi dito pelo senhor Presidente da República, o Governo está a acompanhar com proximidade [o que se passa na Base das Lajes], mas há um dever que o Governo não está a cumprir, que é o dever de informação aos líderes dos partidos políticos na Assembleia da República e também o dever de informação pública, porque os cidadãos têm o direito a saber em que termos é que o território nacional está a ser utilizado", referiu.





A Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, registava na quarta-feira à tarde um maior movimento de aeronaves militares dos Estados Unidos (EUA), constatou a agência Lusa no local.





Nessa tarde, estavam estacionados na Base das Lajes 11 reabastecedores KC-46 Pegasus, 12 caças F-16 Viper e um cargueiro militar C-17 Globemaster III.





Durante o período da tarde, alguns caças levaram voo e voltaram a aterrar.





A Lusa questionou, por escrito, a Força Aérea norte-americana na Base das Lajes sobre este aumento de movimento de aeronaves, mas não obteve resposta.





A agência Lusa também contactou o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para obter esclarecimentos sobre estas movimentações nas Lajes.





"O Comando Europeu dos EUA recebe regularmente aeronaves e pessoal militar dos EUA em trânsito, de acordo com os acordos de acesso, base e sobrevoo celebrados com aliados e parceiros", afirmou o Pentágono (Departamento de Defesa) numa breve mensagem escrita.





"Tendo em conta a segurança operacional dos bens e do pessoal dos EUA, não é possível divulgar mais detalhes neste momento", acrescentou.





Segundo a página de Facebook "Asas dos Açores", que partilha fotografias e vídeos de aeronaves nos aeroportos da região, já na terça-feira tinham aterrado nas Lajes 12 caças F-16 e um reabastecedor K6-46.