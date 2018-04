Líder norte-coreano na embaixada da China em homenagem às vítimas de acidente

Lusa24 Abr, 2018, 07:40 | Mundo

De acordo com a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, Kim Jong-un fez uma visita, na segunda-feira, à embaixada chinesa em Pyongyang onde prestou homenagem às vítimas do acidente. Posteriormente, o líder da Coreia do Norte deslocou-se ao hospital onde se encontram os turistas chineses feridos.

Esta é a primeira vez que Kim se desloca à embaixada chinesa em Pyongyang, desde que chegou ao poder no final de 2011.

Pelo menos 32 chineses e quatro norte-coreanos morreram no acidente de viação, que deixou ainda dois passageiros chineses gravemente feridos. Segundo a agência oficial de notícias chinesa Xinhua, o autocarro turístico caiu de uma ponte na província de North Hwanghae, no sul da Coreia do Norte.

Fotografias divulgadas hoje pelo governo norte-coreano mostraram Kim reunido com embaixador Li Jinjun, na embaixada chinesa e no hospital.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China anunciou que uma equipa médica e diplomatas foram enviados para Pyongyang.

A China e a Coreia do Norte partilham uma longa fronteira e Pequim é o maior parceiro comercial de Pyongyang. Os turistas chineses são o maior grupo de visitantes do isolado país, principalmente com deslocações a locais relacionados com a intervenção militar chinesa na Guerra da Coreia (1950-53).