Líder político do Hamas morto em ataque israelita contra hospital de Gaza

"As forças de ocupação atacaram o edifício cirúrgico do Hospital Nasser, que alberga muitos doentes e feridos, e ali deflagrou um grande incêndio", declarou o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islamita palestiniano Hamas, em comunicado.







O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, confirmou ter atingido Ismail Barhoum durante o ataque após o exército israelita ter declarado que efetuou um "ataque de precisão contra um dos principais terroristas do Hamas que operava no interior do complexo hospitalar Nasser". Segundo a mesma fonte, o Hamas utiliza infraestruturas civis, como hospitais, colocando "cruelmente em risco a população de Gaza", pelo que Israel conduziu um "processo minucioso" e utilizou "armamento de precisão concebido para minimizar os danos tanto quanto possível".







De acordo com fonte do Hamas, citada pela agência France Presse, Ismail Barhum encontrava-se internado neste hospital "a receber tratamento, depois de ter sido gravemente ferido num ataque aéreo à sua residência, que também vitimou o seu sobrinho, Mohamed Barhum, em Khan Yunis, na terça-feira".





Além do líder do Hamas, o Ministério da Saúde de Gaza também confirmou a morte de quatros outras pessoas, incluíndo pacientes e profissionais de saúde, durante o bombardeamento que "causou o pânico e levou à evacuação total do edifício, que ficou em grande parte destruído", acrescentou. Segundo o último balanço desta entidade, morreram nas últimas horas em Gaza 21 pessoas.

Vários líderes do Hamas foram mortos



Após dois meses de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, desde terça-feira que Telavive intensificou os seus ataques contra a Faixa de Gaza e matou vários líderes do Movimento de Resistência Islâmica, Hamas.





No domingo, o movimento palestiniano confirmou a morte de outro líder do seu gabinete político. Trata-se de Salah Al-Bardawil, de 65 anos, morto com a sua mulher num ataque israelita a um campo de Al-Mawasi, perto de Khan Younis.



UE procura "regresso imediato" ao cessar-fogo





Kaja Kallas afirmou que "o sofrimento na Faixa de Gaza tem de acabar" e considerou que a destruição do enclave palestiniano "só alimenta a radicalização".

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, está em Israel para apelar a "um regresso imediato" ao acordo de cessar-fogo. À chegada ao Médio Oriente no domingo à noite,e considerou que a destruição do enclave palestiniano "só alimenta a radicalização".

"Procedimento secreto" para "derrubar Governo de direita"





À margem da ofensiva israelita em Gaza, o primeiro-ministro israelita, Benyamin Netanyahu, acusou já esta segunda-feira o chefe do Shin Bet, Ronen Bar, de ter investigado o ministro israelita de Segurança Nacional de extrema-direita, Itamar Ben Gvir, sem o seu consentimento.







Netanyahu afirma que o chefe dos Serviços israelitas de Segurança Interna, cuja demissão foi suspensa na sexta-feira pelo Supremo Tribunal, de ter conduzido um "procedimento secreto" para investigar a infiltração de membros da extrema-direita nas forças policiais e o ministro Ben Gvir.







“A alegação de que o primeiro-ministro autorizou o chefe do Shin Bet, Ronen Bar, a reunir provas contra o ministro Ben Gvir é uma nova mentira que veio a lume", escreve o gabinete do primeiro-ministro israelita em comunicado.





"O documento publicado, que contém uma diretiva explícita do chefe do Shin Bet para reunir provas contra o escalão político, assemelha-se a regimes obscuros, mina os fundamentos da democracia e visa derrubar o governo de direita", acrescenta, numa reação à reportagem do canal 12.







O ministro israelita da Segurança Social, Itamar Ben Gvir, acusou Ronen Bar de ser um "criminoso" e um "mentiroso", numa publicação na rede social X.







רונן בר הוא עבריין ושקרן, שמנסה כעת להכחיש את ניסיונו לקשור קשר נגד נבחרי ציבור במדינה דמוקרטית, גם אחרי שנחשפו המסמכים קבל עם ועולם. לא אסתפק בפיטוריו, הוא חייב לעמוד לדין פלילי על ניסיון הפיכה וחתירה נגד הדמוקרטיה. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 23, 2025



Ben Gvir escreve que o Ronen Bar está "a tentar negar a sua tentativa de conspirar contra representantes eleitos num país democrático, mesmo depois de os documentos terem sido revelados ao público e ao mundo”.







"Não ficarei satisfeito com a sua demissão, ele tem de enfrentar acusações criminais por tentativa de golpe de Estado e tentativa de derrubar a democracia", conclui.