Líder supremo do Irão acusa Trump de ser responsável pelas vítimas nos protestos

"Não pretendemos levar o país para a guerra, mas não pouparemos os criminosos internos. E pior do que os criminosos internos, os criminosos internacionais, também não os pouparemos", declarou.



Perante uma multidão de apoiantes durante um discurso num feriado religioso, Ayatollah Ali Khamenei acusou ainda o presidente norte-americano de ser "responsável pelas vítimas, pelos danos e pelas acusações que lançou contra a nação iraniana".

"Isto foi uma conspiração americana", acrescentou, afirmando que "o objetivo dos Estados Unidos é engolir o Irão" e colocar o país "novamente sob domínio militar, político e económico".Ali Khamenei afirmou ainda que as autoridades "devem quebrar as costas dos sediciosos".

Os protestos no Irão começaram em 28 de dezembro, quando comerciantes de Teerão fecharam os seus negócios devido à queda do rial, mas logo se espalharam a todo o país com gritos de "Morte à República Islâmica" e "Morte a Khamenei".

Teerão afirma não ter a contagem do número de mortos nos protestos que ocorreram na República Islâmica nas últimas semanas e que atribui a mercenários apoiados por Israel e pelos EUA, mas ONG da oposição sediadas no exílio, como a Iran Human Rights, estimam em 3.428 o número de mortos.

c/ agências