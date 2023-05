Líderes da OpenIA pedem regulamentação para reduzir o "risco existencial" da IA

Sam Altman, Greg Brockman e Ilya Sutskever, os três líderes da OpenIA, assinaram uma nota onde pedem a criação de um organismo para a regulamentação da IA, tal como existe para o setor nuclear, com a Agência Internacional para a Energia Atómica (AIEA).“Em termos de possíveis vantagens e desvantagens, a superinteligência será mais poderosa do que outras tecnologias com as quais a humanidade teve que lidar no passado.”, lê-se na nota publicada na página da OpenIA , empresa que desenvolveu o assistente virtual inteligente ChatGPT.“Dada a possibilidade de risco existencial, não podemos ser apenas reativos”, sublinham.“Seria importante que tal agência se concentrasse na redução do risco existencial e não em questões que deveriam ser deixadas para os próprios países, como definir o que uma IA deverá ter permissão para dizer”, asseveram.A curto prazo, os cofundadores Greg Brockman e Ilya Sutskever e o chefe executivo Sam Altman defendem que é preciso “algum grau de coordenação entre os principais esforços de desenvolvimento para garantir que o desenvolvimento da superinteligência ocorra de uma maneira que nos permita manter a segurança e ajudar na integração suave desses sistemas com a sociedade”.Para isso, explicam que os principais governos de todo o mundo deviam criar um projeto ou limitar a taxa de crescimento da IA a uma determinada taxa por ano.

G7 concordam em acelerar regulamentação

Na passada sexta-feira, os países do G7 concordaram em avançar rapidamente na regulamentação da IA generativa, como o ChatGPT, para fazer face aos riscos crescentes de uma rápida proliferação."[A cimeira de Hiroxima] procura confirmar a unidade do G7 e reforçar o seu papel em prol de uma comunidade internacional caracterizada pela cooperação e não pela divisão e confrontação, e demonstrar contribuições ativas e concretas para este objetivo", disse Kishida.. Este é o penúltimo passo para a aprovação de uma lei que, entre outras coisas, irá proibir a vigilância dos cidadãos ou a manipulação de opiniões e comportamentos através de ferramentas de inteligência artificial.

Alertas para o perigo da IA

Há várias décadas que têm sido lançados avisos sobre os potenciais riscos da inteligência artificial, mas nos últimos tempos esses alertas têm aumentado, à medida que o desenvolvimento da IA acelerou.No início do mês, Geoffrey Hinton, considerado um dos maiores pioneiros da Inteligência Artificial, demitiu-se da Google e deixou vários avisos sobre os potenciais perigos desta tecnologia.

O britânico-canadiano, um dos principais responsáveis pelos avanços tecnológicos que deram origem aos assistentes virtuais como o ChatGPT, diz que estes chatbots são “bastante assustadores”, dado que “podem vir a ser mais espertos que as pessoas”. "Cheguei à conclusão de que o tipo de inteligência que estamos a desenvolver é muito diferente da inteligência que temos", declarou.





Os responsáveis da OpenIA sublinham, porém, que “vale a pena considerar por que estamos a construir esta tecnologia”, afirmando que acreditam que “levará a um mundo muito melhor do que podemos imaginar hoje”.



“O mundo enfrenta muitos problemas que precisaremos de muito mais ajuda para resolver; essa tecnologia pode melhorar as nossas sociedades, e a capacidade criativa de todos para usar essas novas ferramentas certamente nos surpreenderá”, escrevem na nota.



Na semana passada, Portugal também entrou oficialmente para a corrida dose lançou um modelo de IA generativa, tipo ChatGPT, para a Língua Portuguesa. Em março, a Google também passou a disponibilizar umchamado Bard, juntando-se aos seus concorrentes da Open IA e da Microsoft, o ChatGPT e o Bing.