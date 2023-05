UE vota relatório para a criação de lei que regula Inteligência Artificial

Duas comissões votam esta quinta-feira o relatório do Parlamento Europeu. Um passo importante mas arriscado, tendo em conta que a tecnologia anda mais rápido do que o legislador.Maria Manuel Leitão Marques, vice-presidente da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, pertence a uma das comissões que vota o documento e explica que, com este regulamento, pretende-se fazer uma abordagem de risco, tendo em conta situações que podem oferecer maior perigo aos cidadãos. E dá alguns exemplos.

Maria Leitão Marques diz que também que nem sempre é fácil legislar sobre uma área que traz sempre tantas coisas novas.







Nessa medida, a vice-presidente da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, refere que é possível que em breve se perceba que a legislação foi pouco ousada na proteção das pessoas.