Líderes da União Europeia discutem preços da energia

A agenda deste Conselho Europeu informal, que será seguido já dentro de duas semanas de uma cimeira formal, em Bruxelas, contempla também a sustentabilidade do apoio financeiro e militar à Ucrânia, mas a reunião será dominada por um debate, que se antecipa animado, sobre como deve a UE fazer face à crise dos preços da energia, dadas as diferentes sensibilidades.Na carta-convite dirigida aos líderes dos 27, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, garante que a “principal preocupação” será examinar a melhor forma de “”.”, escreveu.Um dos temas sobre a mesa – numa cimeira que, sendo informal, não tomará decisões -, será a imposição de um "teto" aos preços do gás, reclamada por um número crescente de Estados-membros, entre os quais Portugal, mas que tem merecido a oposição da Alemanha, criticada por várias capitais por optar antes por injetar 200 mil milhões de euros para ajudar famílias e empresas a fazer face aos preços da energia, no que muitos Estados-membros, que não têm a mesma capacidade orçamental, entendem como uma posição individualista, com a ‘cobertura’ da Comissão Europeia.