Líderes das Coreias esperançados em entendimento

O Presidente da Coreia do Sul disse, por seu turno, esperar que o mundo esteja de olhos postos nesta primavera que está a começar na Península Coreana, reconhecendo, no entanto, que ambos têm um grande peso sobre os ombros.



Já à mesa, o líder norte coreano espera que este encontro seja uma boa oportunidade para melhorarem o relacionamento.



O Presidente da Coreia do Sul acredita que pode ser alcançado um acordo.



Foram as primeiras declarações.