Líderes do PSD e PP espanhol ponderam cimeira conjunta para recusar ser "periferia na Europa"

Luís Montenegro recebeu hoje em Lisboa e jantou com o presidente do PP espanhol, Alberto Núñez Feijóo.

"Foi uma reunião que correu muito bem, muito profícua. Tivemos oportunidade de partilhar reflexões económicas, sociais e políticas dos dois países e do que podemos fazer unidos para contrariar um ciclo de empobrecimento que se passa nos dois lados da fronteira", afirmou Luís Montenegro, no final, em declarações à Agência Lusa.

No jantar de hoje, explicou, foi abordada a "situação muito difícil de pessoas e empresas" nos dois países e a perda de competitividade "para outras geografias da Europa, designadamente a Leste".

"Acertámos algumas agulhas relativamente a questões que têm a ver com a energia, com as interconexões com o resto da Europa, com as questões doso transporte e da mobilidade, em especial da ferrovia, e também a necessidade de tiramos mais proveito do potencial que temos de ligação à América do Norte e à América Latina e também a África", detalhou.

Luís Montenegro frisou que os dois líderes políticos abordaram a necessidade de "restabelecer uma certa importância que tem sido perdida a favor do bloco de Leste" na vocação atlantista, salientando que, conjuntamente com a Irlanda e o Reino Unido, Portugal e Espanha são "a face mais próxima do continente americano".

"Temos de recentrar os nossos objetivos estratégicos", defendeu.

Depois de receber Feijóo em Lisboa já por duas vezes, o presidente do PSD deverá deslocar-se em breve a Madrid.

"Nós estamos a pensar em fazer uma cimeira conjunta para partilhar a evolução dos vários dossiês conjuntos (...) É importante que, quer Portugal quer Espanha, não se resignem a um situação de periferia relativamente às questões europeias", acentuou.

Para o presidente do PSD, os dois países estão hoje "mais longe do centro de decisão do que no passado", apontando como objetivo ter uma frente mais articulada e coordenada para vencer alguns dos desafios que temos pela frente".

"As cimeiras ibéricas têm sido um verdadeiro `flop`, tirando as fotografias pouco sobra, tirando uns textos base, pouco ligados à realidade e à execução. Basta ver o que se passa na área dos transportes e da energia: os avanços são muito limitados quase tudo tem ficado no papel", disse.

Outro propósito dos encontros, acrescentou, passa também pelos desafios eleitorais, quer em cada país -- em que PSD e PP estão na oposição -, quer o comum, das europeias de 2024: "O objetivo é que tenhamos dois governos novos em Portugal e em Espanha para poder transformar no futuro essa relação num momento em que se não só se acordem princípios e textos", frisou.

Esta foi a segunda vez que o líder do PSD recebeu na capital portuguesa o líder do Partido Popular espanhol.

Os dois partidos que lideram integram a família política do Partido Popular Europeu (PPE) e Montenegro e Feijóo têm mantido um diálogo intenso nos últimos meses, desde que foram eleitos no ano passado.

O encontro realizou-se no dia em que Luís Montenegro regressou a Portugal depois de quase uma semana num périplo europeu, no qual, para além da reunião do PPE em Bruxelas, manteve encontros bilaterais com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola e o presidente do PPE, Manfred Weber.

Montenegro esteve ainda em contacto com as comunidades portuguesas da Bélgica, Alemanha, França, Suíça e Luxemburgo, onde foi orador no Congresso do CSV, no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal", uma promessa que fez no Congresso do partido de passar uma semana por mês num distrito do país e que também incluiu a diáspora.

O presidente do PSD e o líder do PP espanhol tinham estado juntos em Lisboa em novembro do ano passado na Assembleia Política do Partido Popular Europeu.