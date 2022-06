Líderes e organizações mundiais saúdam vitória presidencial de Petro na Colômbia

Gustavo Petro foi eleito no domingo o primeiro Presidente de esquerda na história da Colômbia, obtendo 50,47% dos votos na segunda volta das eleições, de acordo com os resultados oficiais.

Petro, um economista de 62 anos, sucederá ao Presidente da Colômbia, Iván Duque, a partir de 07 de agosto e governará até 2026.

O Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que falou telefonicamente com Petro, numa conversa em que ambos concordaram sobre a necessidade de todos os países do continente americano trabalharem juntos e consolidarem uma região semelhante à União Europeia (UE).

Lopez Obrador mostrou-se confiante na criação de um "bloco progressista" na América Latina, onde cada país se possa complementar com "recursos naturais, força de trabalho, tecnologia e mercados".

"O que temos proposto (...) é uma nova etapa, no que diz respeito às autonomias e à soberania dos povos, como foi a comunidade europeia que mais tarde se tornou a União Europeia", defendeu o Presidente mexicano.

O Governo uruguaio, liderado por Luis Lacalle Pou, também já deu os parabéns a Gustavo Petro, desejando "sucesso" e saudando o "processo eleitoral exemplar".

"O Governo da República Oriental do Uruguai espera continuar a aprofundar as históricas relações de amizade e cooperação que unem ambas as nações", disse a diplomacia uruguaia, num comunicado.

O vencedor do Prémio Nobel da Literatura Mario Vargas Llosa expressou hoje o desejo de que a vitória de Gustavo Petro na segunda volta das eleições presidenciais "seja um acidente alterável e corrigível" no futuro imediato, e que o país latino-americano permaneça "dentro da estrita legalidade".

O escritor peruano mostrou-se apreensivo sobre a dúvida que paira relativamente ao futuro próximo da Colômbia, dizendo que falta saber se o novo Presidente "permanece, ou não, dentro da legalidade".

"Se assim o fizer, tanto melhor para a Colômbia. Mas se pretender, como pretendem alguns dos seus apoiantes, destruir essa legalidade, abre-se um problema sobre o futuro do país, já que entrará, como outros países latino-americanos, num mundo imprevisível", argumentou Vargas Llosa.

Os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) também já reagiram hoje à vitória de Petro, garantindo que mantêm a sua "luta e resistência política e militar", embora reconheçam que estão disponíveis para negociar a paz.

"O ELN mantém ativo o seu sistema de luta e resistência política e militar, mas também a sua plena disposição para avançar num Processo de Paz que dê continuidade à Mesa de Conversações iniciada em Quito, em fevereiro de 2017", disse o movimento guerrilheiro, num comunicado.

O Presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, deu os parabéns a Petro e disse que mantém a intenção de estreitar os laços entre os dois países.

"Os nossos parabéns a Gustavo Petro como novo Presidente eleito da República da Colômbia e ao povo irmão colombiano, por este dia eleitoral exemplar que reafirma o compromisso democrático", escreveu Abdo Benítez na sua conta na rede social Twitter.

A União Europeia também saudou a vitória "indiscutível" de Gustavo Petro nas eleições presidenciais na Colômbia, pela voz do chefe da diplomacia, Josep Borrell.

"Este é um voto claro para uma mudança política e uma sociedade mais igualitária e inclusiva", disse Borrell à entrada de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, no Luxemburgo.

"Temos uma missão de observação eleitoral no local, que vai publicar o seu relatório, mas já posso dizer que, na sua opinião, a eleição decorreu em total normalidade e que o resultado é indiscutível", explicou o chefe da diplomacia europeia.

Desde Itália, o líder do Partido Democrático Italiano (centro-esquerda), Enrico Letta, e o membro desta força partidária e ministro do Trabalho, Andrea Orlando, deram os parabéns a Gustavo Petro.

"Uma viragem histórica para a Colômbia e para toda a América Latina. A vitória de Gustavo Petro realmente abre o coração à esperança", destacou Letta numa mensagem nas redes sociais.