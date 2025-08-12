Líderes europeus sublinham que ucranianos devem ter o poder de decidir o futuro

A Hungria, como em anteriores posições da UE sobre o conflito na Ucrânia, não se associou à declaração conjunta.

A declaração conjunta surge depois de uma reunião entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países membros da União Europeia, numa iniciativa promovida pela representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, quatro dias antes da cimeira que deverá juntar Donald Trump e Vladimir Putin."Alcançar uma paz e segurança justas e duradouras" para Kiev "deve respeitar o direito internacional, incluindo os princípios da independência, soberania, integridade territorial e a proibição de alterações das fronteiras internacionais pela força", acrescentam.O chanceler alemão, Friedrich Merz, convidou na segunda-feira os Presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, o secretário-geral da NATO e vários líderes europeus para a reunião virtual, dois dias antes da cimeira Trump-Putin. Ursula von der Leyen já confirmou que participará, bem como o presidente do Conselho Europeu, António Costa.Os países europeus têm multiplicado as iniciativas diplomáticas com o intuito de criarem uma posição comum de força, dada a implicação mais vasta para a “segurança europeia e internacional”, conforme reiterado na declaração conjunta., frisam.Manifestaram ainda a intenção de, em coordenação com os Estados Unidos e outros parceiros, continuarem a prestar à Ucrânia apoio político, financeiro, económico, humanitário, militar e diplomático, no direito de Kiev à autodefesa e prometeram continuar a impor medidas restritivas contra a Rússia.Trump admitiu que irá discutir com Putin a “troca de território”. Zelensky já rejeitou que a ideia de que a Ucrânia deve ceder território para garantir o cessar-fogo. A Rússia domina neste momento quatro regiões da Ucrânia.Donald Trump veio por isso criticar de novo o presidente ucraniano, dizendo que esteve no poder todo este tempo de guerra e “nada aconteceu” nesse período, depois de Zelensky ter dito que precisa de autorização constitucional para ceder territórios."A Rússia recusa-se a interromper os massacres e, portanto, não deve receber nenhuma recompensa ou benefício. E esta não é apenas uma posição moral, é racional", escreveu o presidente ucraniano no Facebook.Não só o bloco europeu se desdobra em contactos diplomáticos. Vladimir Putin encetou também uma intensa atividade diplomática antes da cimeira com Trump.