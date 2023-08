Líderes militares da CEDEAO preparam intervenção no Níger

Abdel-Fatau Musah afirmou que, após dois dias de reuniões em Acra, capital do Gana, a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental está pronta para a intervenção mas recusou revelar a data escolhida.







Os líderes das Forças Armadas dos Estados da CEDEAO estiveram reunidos quinta e sexta-feira para estudar a melhor estratégia de intervenção com forças armadas no Níger, onde uma Junta militar tomou o poder e colocou sob prisão domiciliária o presidente eleito, Mohamed Bazoum.





Uma intervenção militar de grande escala no Níger será complicada, de acordo com vários analistas, e os generais que tomaram o poder têm consciência do facto. Gozam ainda de apoio de diversos países africanos que não vêm com bons olhos o agravar dos problemas de segurança do Sahel, já sob ameaça de grupos islamitas armados.





O Níger é vasto, o que complica quaisquer operações militares, e detém uma posição importante para o mercado mundial em diversos setores, incluindo no fornecimento de urânio enquanto quinto produtor mundial, apesar de ser igualmente uma das nações mais pobres do mundo.





A ONU e a UE têm tentado apoiar os esforços da CEDEAO. Criticam os generais e apelam ao regresso à ordem constituicional com a restauração de Bazoum, enquanto denunciam a "deterioração das condições de detenção" do Presidente deposto. Querem contudo afastar a todo o curso a possibilidade de mais um conflito de amplitude regional e potencialmente muito perigoso para a paz mundial.







O mesmo desejo prende os líderes africanos ocidentais que, apesar de se dizerem unidos contra o golpe no Níger, estão longe de aplaudir unanimemente uma intervenção armada. Quatro dos 15 Estados-membros da CEDEAO já se afirmaram fora do projeto e, destes, dois ameaçam mesmo colocar-se ao lado da Junta caso esta seja atacada.







A reunião dos chefes militares da CEDEAO começou por isso com uma proposta diplomática aos líderes da Junta. Os ministros da Defesa da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, incluindo da Guiné-Bissau, ofereceram-lhes a opção de escolher um processo de paz, que implicaria a sua rendição sem uso da força militar.

Unidos "para o dever" exceto alguns



Esta tem sido a prioridade da CEDEAO desde que o golpe de Estado de 26 de julho. A Comunidade mantém que "estão sobre a mesa todas as opções", incluindo a diplomática, para fazer regressar o Níger ao estado de direito e à normalidade democrática.







"O objetivo da nossa reunião não é simplesmente reagir aos acontecimentos mas desenhar de forma proactiva um caminho que leve à paz e apoie a estabilidade", explicou o general Christopher Gwabin Musa, chefe do Estado-Maior da Nigéria.







A CEDEAO tcolocou "de prontidão" uma força de intervenção militar.





"Que ninguém duvide que, se tudo o resto falhar, as valentes forças da África Ocidental, tanto as suas componentes militares como civis, estão prontas a responder ao dever", afirmou o comissário da CEDEAO para os assuntos políticos e de segurança, Abdel-Fatau Musah, no início dos trabalhos.







Musah sublinhou que todos os estados membros da organização, exceto Cabo Verde e os países sob regime militar [Burkina Faso, Mali e Guiné Conacri] , estão dispostos a contribuir com meios e soldados para a força regional.





"Entretanto, estamos ainda a dar uma oportunidade à diplomacia e a bola está no campo da Junta", acrescentou Musah, lamentando que esta jogue "ao gato e ao rato" com a CEDEAO e que os generais nigerianos tenham "desrespeitado a sua própria constituição e os protocolos" da organização da África Ocidental. Estes afirmam-se abertos a negociações mas mantêm a detenção de Bazoum e ameaçaram julgá-lo por traição. Consideraram ainda uma possível intervenção militar "uma agressão ilegal e insensata".

Ameaça grave à paz



Ao contrário da CEDEAO, a União Africana rejeitou a possibilidade de uma intervenção militar, assim como diversos países regionais. Mali e Burkina Faso, membros da Comunidade, ameaçam mesmo colocar-se ao lado da Junta do Níger se as tropas da CEDEAO avançarem contra ela.





Jornalistas presentes no Gana afirmaram ser muito difícil obter informações do teor dos debates, por parte dos representantes da CEDEAO. "Por um lado dizem que estão convictos de que esta intervenção vai acontecer. Do outro são incapazes de dizer quando e como isso se vai dar", referiu Justice Baidoo à France24.





Observadores consideraram já "improvável" uma intervenção em larga escala, devido à grande extensão do Níger que torna uma conquista convencional "impossível", como referiu o consultor Paul Melly do programa africano da Chatham House. Uma intervenção cirúrgica teria melhores hipóteses de sucesso, defendem.







Outro problema são os grupos armados, muitos de pendor islamita como a Al Qaeda ou o Estado Islâmico, que agem quase sem freio na área do Sahel, aterrorizando as populações e tornando impossível o normal funcionamento do país.Os militares amotinados que assumiram o poder afirmam que irão defender melhor o Níger da violência causada por estes grupos. Na verdade estão praticamente entrincheirados na capital, Niamey.O líder do golpe, o General Abdourahamane Tiani, ex-líder da poderosa guarda presidencial, terá pretendido somente salvar a própria pele de uma limpeza que Mohammed Bazoum estava a efetuar nos mais altos escalões dos poderes público e militar nigerianos, ligados ainda ao anterior Presidente, Mahamadou Issoufou, que governou o Níger entre 2011 e 2021.Os restantes líderes militares do país terão alinhado com o golpe para evitar derramamento de sangue.Admitem a possibilidade de o grupo paramilitar russo Wagner vir mesmo a substituir no país as forças de paz ocidentais, oriundas dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália e de França, antiga potência colonial do Níger.

A verificar-se esta hipótese, a possibilidade de um conflito aberto no Sahel com envolvimento da CEDEAO, forças Wagner, grupos islamitas e países ocidentais, seria uma ameaça potencialmente mais grave à paz mundial do que o conflito na Ucrânia.





Os Estados Unidos estão já a avaliar alternativas na região para alojar duas bases de drones alocadas no Níger para o combate contra o terrorismo islamita.



ONU exige regresso à normalidade





As Nações Unidas têm criticado os generais que realizaram o golpe de Estado no Níger "num capricho" e que agravaram a miséria do país, exigindo o regresso imediato à ordem constitucional.





"Os generais não podem resolver desafiar, num capricho, a vontade do povo", afirmou em comunicado o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o austríaco Volker Türk. "O governo pelas armas não tem lugar no mundo atual", acrescentou.





O responsável da ONU sublinhou que o Níger é já um dos países mais pobres do mundo, onde quase metade da população sobrevive "imersa em pobreza extrema".







Türk alertou que o golpe está a agravar a situação do país, devido ao encerramento das fronteiras que impede a entrega de ajuda internacional, à paralisação do comércio e aos cortes graves de energia, a par de uma subida vertiginosa dos preços dos alimentos.







O alto comissário exigiu "o acesso pleno e livre à assistência humanitária" e lamentou que as pessoas eleitas para por um fim à miséria "tenham sido removidas contra a ordem constitucional e detidas pelos líderes do golpe". "Devem ser libertadas e a democracia restaurada", afirmou.





Sobre a ameaça de julgamento de Bazoum por traição, Türk considerou-a "não apenas motivada politicamente mas sem qualquer base legal, uma vez que o normal funcionamento das instituições democráticas foi posto de lado". Também o "silenciamento" da sociedade civil, com intimidação de jornalistas e a proibição dos media internacionais "é muito preocupante".





"A própria noção de liberdade está em risco no Níger", sublinhou Türk.





A União Europeia tem seguido com atenção o desenvolvimento da crise que ameaça o Sahel e a África Ocidental.





O presidente do Conselho Europeu falou ao telefone com Bola Tinubu, presidente da Nigéria e da CEDEAO, que avisou Charles Michel para "consequências graves", caso os militares que assumiram o poder deixem deteriorar a saúde de Mohamed Bazoum.





A par das movimentações externas, a sociedade nigeriana tenta igualmente reagir. A 9 de agosto, Rissa Ag Boula, um líder político e ex-comandante rebelde Tuareg, anunciou a criação de um movimento de resistência à junta militar que assumiu o Governo no Níger a 26 de julho.