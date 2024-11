Líderes mundiais falham. Temperaturas poderão aumentar 2,7 graus até ao final do século

Desde 2021 que o nível de aquecimento global previsto até ao ano 2100 se mantém inalterado., explicando que as estimativas divulgadas na última cimeira do clima da ONU, a COP26, são as mesmas que as desde ano, em que se realiza a COP29.“Claramente, não conseguimos alterar a curva”, disse aoa responsável pelo relatório, Sofia Gonzales-Zuñiga.No mês passado, um estudo concluiu queregistado a nível global. Com as temperaturas mais elevadas que se preveem para o final do século, a probabilidade de mais eventos irreversíveis e catastróficos também deverá aumentar.As conclusões projeto Climate Action Tracker foram divulgadas numa altura em que líderes e especialistas de todo o mundo se reúnem na cimeira COP29, no Azerbaijão, para negociações sobre a poluição por gases com efeito de estufa e o dinheiro necessário para a combater.

A estagnação acontece apesar de o mundo estar a assistir a uma mudança vertiginosa no desenvolvimento de tecnologias limpas que podem substituir o carvão, o petróleo e o gás.

O relatório concluiu ainda quee que o financiamento para esses projetos quadruplicou entre 2021 e 2022, dificultando ainda mais os progressos no combate às alterações climáticas."Nos últimos anos, os combustíveis fósseis ganharam a corrida contra as energias renováveis, o que levou ao aumento das emissões", explicou aoNiklas Höhne, cientista climático do Instituto NewClimate, na Alemanha.Ainda assim,com um crescimento mais rápido do que o esperado, pelo que, em breve, os combustíveis fósseis poderão mesmo ser ultrapassados.

"Isso permitiria um declínio muito mais rápido das emissões do que pensávamos há apenas três anos", elaborou.

Há, no entanto, quem esteja menos otimista. Vários investigadores alertaram já para o facto de

"Há 33 por cento de hipóteses de a nossa projeção ser igual ou superior a 3ºC e dez por cento de hipóteses de ser igual ou superior a 3,6ºC", afirmou Sofia Gonzales-Zuniga. Esta última hipótese seria "absolutamente catastrófica", acrescentou.

Frustração entre líderes na COP29



No decorrer da atual cimeira do clima das Nações Unidas, alguns líderes mundiais expressaram a sua frustração com a lentidão dos progressos realizados após 28 cimeiras da ONU sobre esta temática."O que é que estamos a fazer nesta reunião?", questionou o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, aos seus homólogos na quarta-feira., quis saber o líder.Já o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, considerou que de facto “estas negociações extenuantes estão longe de ser perfeitas”, mas vincou que “se compararmos a política climática atual com a de há uma década, estamos num mundo diferente”.

Daniela Santiago, Bruno de Jesus | Enviados especiais da RTP a Baku



Esta quinta-feira, os negociadores na COP29 avisaram que,Segundo os especialistas, as nações em desenvolvimento precisam de pelo menos um bilião de dólares por ano até ao final da década para poderem começar a utilizar energias verdes e para se protegerem contra condições meteorológicas extremas.

c/ agências