COP29. Há novo projeto de acordo para o financiamento climático

O valor atual desse financiamento é de pouco mais de 100 mil milhões de dólares por ano, mas as propostas em cima da mesa aproximam-se de um bilião de dólares anualmente.





objetivos específicos para países menos desenvolvidos ou mais vulneráveis, apresenta seis propostas, mas os negociadores devem resumi-las num único documento que os ministros dos países que participam na COP29 vão ter que discutir na próxima semana. Daniela Santiago, Bruno de Jesus | Enviados especiais da RTP a Baku

O texto tem também, apresenta, mas os negociadores devem resumi-las num único documento que os ministros dos países que participam na COP29





Os representantes dos quase 200 países reunidos em Baku devem alcançar um acordo sobre um valor de financiamento e sobre quem vai pagar a luta climática nos próximos anos. As decisões tomadas na COP têm que ser tomadas por consenso.



Emissões mundiais de CO2



As negociações sobre o financiamento da luta contra as mudanças climáticas, esta quarta-feira, coincidem com um relatório científico sobre o ritmo de aquecimento do planeta. O estudo do Global Carbon Project revela que as emissões mundiais de CO₂, geradas pela combustão de carvão, petróleo e gás, vão atingir um novo recorde já este ano.





Foto: Imaginechina via AFP

Os cientistas que colaboraram com o estudo (120 cientistas) avisam que para conter o aquecimento global a 1,5°C (na comparação com o final do século XIX), o mundo deve fixar como objetivo atingir zero emissões líquidas de CO₂ até o final da década de 2030. Muito antes de 2050, o horizonte atualmente previsto por cerca de uma centena de países.



Acresce a este outro alerta. "Nada indica ainda que o uso de combustíveis fósseis tenha atingido o seu máximo", apesar de o pico estar "frustrantemente próximo", afirmou Pierre Friedlingstein, da Universidade de Exeter (Reino Unido) e que liderou o estudo.

“Que diabos estamos a fazer?”



Habitualmente discreta, desta vez a Albânia parece ter abalado ligeiramente os participantes na COP29. Em apenas quatro minutos, o primeiro-ministro albanês resumiu, no seu discurso, o ambiente geral da Conferência: “A vida continua com os seus velhos hábitos e os nossos discursos cheios de boas intenções sobre a luta contra as alterações climáticas não mudam nada”. “Que diabos estamos a fazer nesta Conferência, se nunca há vontade política para nos unirmos e passarmos das palavras à ação?”









Foto: EPA





Edi Rama, o primeiro-ministro albanês, está alarmado também com o facto de o G20 quase não estar representado na COP29.





A Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas termina no dia 22 de novembro.