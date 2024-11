"Estamos a caminho da ruína". COP29 procura mais dinheiro para investir no clima

“A COP29 é um momento de verdade para o Acordo de Paris”, sublinhou o novo presidente da Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas, Mukhtar Babayev, que apela ao mundo para que demonstre que

“As alterações climáticas já cá estão basta ver as cheias em Espanha, os incêndios na Austrália".

O novo presidente da Cimeira do Clima afirmou que “quer as vejam ou não, há populações estão a sofrer, estão a morrer na escuridão ede trabalho".

“[Essas populações] estão a pedir liderança e ação”.

















“Temos que investir hoje para salvarmos o amanhã”, pediu ainda o presidente da COP29, que apontou para “centenas de milhares de milhões” de dólares necessários ao financiamento de países que precisam de auxílio para se adaptarem às alterações climáticas.





A Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que arrancou na capital do Azerbaijão, procura um acordo para aumentar a ajuda financeira. No entanto, é uma tarefa difícil e que levou o chefe da ONU para o Clima, Simon Stiell, a afirmar que esse

“É do interesse de todos”, defendeu Stiell no discurso de abertura da COP29 em Baku.

Já o presidente cessante, da COP28, o sultão Al Jaber, alertou para o “momento de recuo e conflito” porque “a história vai julgar-nos pelas nossas ações e não pelas nossas palavras”.









O presidente da COP28 deixou um conselho “fraternal” ao sucessor: “Permita que o espírito positivo prevaleça, que as ações falem mais alto do que as palavras (.. ) e lembre-se nós somos o que fazemos e não o que dizemos”.





A 29ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas começou esta segunda-feira, tendo na agendasobre Finanças e Comércio, após um ano de desastres climáticos. Muitascomo um "presente de Deus" e onde as autoridades prenderam e estão a processar vários ativistas ambientais.Cerca depara participar na conferência em Baku, ainda assim são menos elementos inscritos em relação à COP28, no Dubai, no ano passado.