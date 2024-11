Chefe executivo da COP29 filmado a promover acordos de combustíveis fósseis

BBC recebeu documentos e imagens de gravações secretas feitas pela organização de direitos humanos Global Witness que mostram Elnur Soltanov a discutir “oportunidades de investimento” na empresa estatal de energia do Azerbaijão, Socar.Um dos representantes da Global Witness abordou a equipa da COP29, que se realiza no Azerbaijão, fazendo-se passar por chefe de uma empresa de investimentos fictícia de Hong Kong especializada em energia que procurava patrocinar a cimeira, em troca de investimentos na Socar.Inicialmente, Soltanov sugeriu que o potencial patrocinador poderia estar interessado em investir em alguns dos "projetos de transição verde" nos quais a Socar estava envolvida, mas de seguida falou sobre oportunidades relacionadas com os planos do Azerbaijão de aumentar a produção de gás, incluindo uma nova infraestrutura de gasoduto."Eu ficaria feliz em criar um contacto entre sua equipa e a equipa deles [da Socar] para que eles possam iniciar as negociações", disse.

Além de presidente-executivo da COP29, Soltanov é também ministro adjunto da Energia do Azerbaijão e faz parte da direção da Socar.

Christiana Figueres, que supervisionou a assinatura do acordo de Paris de 2015 para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C, disse à BBC que este comportamento da parte de alguém envolvido no processo da COP eraTentar fazer negócios como parte do processo da COP constitui uma violação grave dos padrões de conduta esperados de funcionários da COP, que, segundo a ONU, “devem agir sem parcialidade, preconceito, favoritismo, capricho, interesse próprio, preferência ou deferência”., mas disse à BBC que "os mesmos padrões rigorosos" são aplicados a quem quer que acolha a conferência, e que esses padrões refletem "a importância da imparcialidade por parte de todos os representantes".A COP29 realiza-se no Azerbaijão e tem início da próxima segunda-feira, em Baku. A escolha do Azerbaijão como país anfitrião da cimeira climática foi controversa, dado que o petróleo e gás representam cerca de metade da economia total do país e mais de 90% das suas exportações.