Lídia Pereira (PSD) eleita vice-presidente do PPE após saída de Rangel

Lídia Pereira, `número dois` do PSD nas listas às últimas eleições europeias, em 2019, foi eleita por unanimidade, de acordo com um comunicado divulgado pelo partido.

Paulo Rangel era vice-presidente do PPE, mas deixou de desempenhar essas funções em simultâneo com as de eurodeputado para integrar o XXIV Governo Constitucional enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros.

A economista de 32 anos integra a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu (PE) e é, a partir de hoje, uma de dez vice-presidentes do PPE.

Só há mais uma sessão plenária antes das eleições europeias, em Estrasburgo antes das eleições europeias, na próxima semana.

O social-democrata Paulo Rangel foi substituído no PE por Ana Miguel Santos, oitava na lista de candidatos em 2019.