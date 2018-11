Lieberman, a primeira vítima do cessar-fogo de Gaza

RTP14 Nov, 2018, 14:16 / atualizado em 14 Nov, 2018, 14:27 | Mundo

“Se ficasse em exercício, não seria capaz de olhar para os moradores da parte sul”, justificou Lieberman, cuja demissão tem efeito 48 horas após a entrega da carta de resignação ao primeiro-ministro.

Antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Lieberman recebeu a pasta da Defesa em 2015. Nascido na antiga União Soviética, a base eleitoral de Lieberman é composta por imigrantes russos, pessoas de direita e secularistas que partilham a sua hostilidade à minoria árabe de Israel, aos palestinianos e à autoridade religiosa exercida pelos partidos judeus ultra-ortodoxos.

Com o cessar-fogo em particular, "demos uma resposta insuficiente, inadequada e inaceitável aos disparos de 500 rockets" contra Israel, sustentou.



"O Estado está a comprar calma a curto prazo, à custa de sérios danos a longo prazo contra a segurança nacional", acrescentou.





Lieberman também pediu que as eleições legislativas, previstas para novembro do próximo ano, sejam antecipadas. "Precisamos de encontrar uma data para as eleições o mais rápido possível", argumentou Lieberman.





Netanyahu com maioria mínima no Parlamento







Contudo, o partido "Lar Judaico" já veio apresentar um ultimato exigindo para o seu dirigente Naftali Benett essa pasta temporariamente vaga. Segundo o diário Times of Israel , se essa exigência não for aceite, o partido retirar-se-á da coligação, precipitando as eleições antecipadas.

Antes do anúncio da demissão, Netanyahu tinha justificado a decisão de aceitar o cessar-fogo proposto pelo Egipto e pelas Nações Unidas. “Os nossos inimigos pediram-nos para aceitar este cessar-fogo e eles sabem muito bem por que o fizeram isso", comentou Netanyahu.

Hamas reclama “vitória”

Avigdor Lieberman criticou a decisão de Netanyahu, de permitir a transferência de dólares do Qatar para a Faixa de Gaza, principalmente para pagar os salários aos funcionários do Hamas.A saída do Beitenu da coligação no Governo - formada pelo Likud, Kulanu, Shaas, Beitenu e pelo partido nacionalista religioso Lar Judaico -, reduz a 61 o número de deputados afetos à governação mais à direita da história de Israel, num total de 120 deputados.Um porta-voz do partido do Likud avançou que Netanyahu vai assumir a pasta da Defesa. "Não há necessidade de convocar eleições durante um período sensível para a segurança nacional", escreveu Jonatan Urich no Twitter.Uma série de ataques desde o início da semana vitimou sete palestinianos e um militar israelita.As milícias palestinianas de Gaza concordaram com a proposta 24 horas depois do lançamento de mais de 460 rockets e 160 bombardeamentos israelitas sobre o enclave.A escalada da violência começou no domingo com uma operação especial israelita na faixa de Gaza.O movimento islâmico Hamas considera que o pedido de demissão de Lieberman é uma “vitória para Gaza, que conseguiu pela sua resistência provocar um terramoto político em Israel”.“A resignação de Lieberman é uma admissão da derrota e desamparo perante as forças da resistência palestiniana”, declarou Sami Abu Zuhri.A Jihad Islâmica também saudou a demissão, que considera uma “lição para quem quiser testar a resistência em Gaza”.Os responsáveis do movimento e de outros grupos palestinianos também garantem pretender respeitar o cessar-fogo “pelo tempo que o inimigo sionista o respeitar”.Após o anúncio de cessar-fogo, milhares de habitantes de Gaza celebraram nas ruas a “vitória sobre Israel”. Um ambiente que contrastava com o que se vivia do outro lado da fronteira.Em Sderot, cidade costeira em Gaza, os habitantes israelitas também foram para as ruas e redes sociais, mas para expressar o descontentamento com um Governo que deveria ser mais duro com os grupos palestinos e que, com o cessar-fogo, os deixa à mercê de mais ataques.