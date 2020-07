Ligações à extrema direita. Alemanha dissolve unidade militar das forças especiais

A segunda companhia das Forças Especiais, que já tinha estado envolvida em anteriores escândalos, será dissolvida de imediato.

O militar tinha mais de seis mil munições, vários tipos de armas e pelo menos dois quilos de explosivos.





Isto depois de o serviço de informações das Forças Armadas ter detetado o desaparecimento de 48 mil cartuchos e 62 quilos de explosivos.





Um roubo que na altura deu lugar a uma investigação e que no decorrer da mesma foi possível identificar vários membros do comando como próximos dos círculos ultra-nacionalistas.





O roubo foi qualificado de "preocupante" e "alarmante" pela ministra que ameaçou mesmo com uma dissolução total do corpo de elite criado em 1996.





Para já, a ministra alemã da Defesa ordenou que fossem realizadas reformas abrangentes na unidade de elite.





Já o secretário de Estado da Defesa, em palavras dirigidas aos parlamentares, chegou mesmo a afirmar que, "se os poderes de autolimpeza do KSK não tiverem efeito, surgirá inevitavelmente a questão de se saber se o KSK pode permanecer na sua forma atual e na sua localização atual".





Os acontecimentos relacionados com esta força especial já estão a ter efeitos reais, no terreno. Os exercícios internacionais estão suspensos e estes militares ficam de fora de missões no estrangeiro como no Afeganistão ou Mali.





As unidades KSK vão ser susbstituídas por outras forças.