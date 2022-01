Linha da Frente. A vida das 400 mil crianças deslocadas no norte de Moçambique

São cerca de 400 mil as crianças deslocadas no norte de Moçambique. Fugiram dos ataques terroristas em Cabo Delgado. O Linha da Frente falou com algumas dessas crianças, que estiveram escondidas no mato, passaram fome e percorreram muitos quilómetros a pé. A ONG portuguesa Helpo tem estado a acompanhar a vida destes menores. Uma reportagem para ver esta noite, a seguir ao Telejornal.