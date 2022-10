Lítio. Uma solução ou uma ameaça ambiental?

O lítio é apelidado pelos investidores de “ouro branco” devido ao valor crescente que tem adquirido no mercado. A exploração do minério está a ser impulsionada por uma aposta cada vez maior em energia limpa. O lítio revelou-se essencial para desenvolver baterias para veículos elétricos e, neste sentido, acredita-se que possa contribuir para abrandar o aquecimento global.



Os projetos para a extração do minério têm-se multiplicado nos últimos tempos. A única grande mina de lítio dos Estados Unidos, em Silver Peak, no Nevada, por exemplo, pretende duplicar as 5.000 toneladas que produz por ano, que serve o fabrico de baterias para 80.000 carros elétricos, para 10.000 toneladas. A vice-presidente executiva da empresa diz que a procura de lítio é “tremenda” e que excede largamente a oferta.



O governo americano tem feito esforços para incentivar a produção de peças de energia limpa por acreditar ser algo fundamental para enfrentar a clise climática que se vive a nível global. Até ao momento, Joe Biden já distribuiu mais de 370 mil milhões de dólares em créditos fiscais para projetos com energias renováveis, os quais o presidente acredita que “vão alimentar o futuro”. A administração do país espera que até 2030 metade dos carros vendidos nos Estados Unidos sejam elétricos.



Apesar de o projeto americano ser ambicioso, o país produz apenas 1% do lítio mundial. A maior parte da produção reealiza-se no Chile e na Austrália.



A Agência Internacional de Energia estima que a procura global de lítio vai aumentar mais de 40 vezes até ao ano de 2040 se os países cumprirem os objetivos que estipularam no Acordo de Paris, de reduzirem a utilização de combustíveis fósseis e as emissões de gases poluentes para a atmosfera.



A proliferação da exploração do minério tem enfurecido vários ambientalistas e membros de comunidades indígenas.



Além dos potenciais danos à biodiversidade, uma vez que há minérios a serem escavados em minas a céu aberto, o que leva a uma poluição dos cursos de água em locais como o Nevada, que enfrentam secas cada vez mais severas, a maior parte dos depósitos de lítio americanos estão situados perto de terras tribais.



Também no Nevada, a empresa Lithium Americas vai extrair lítio de uma terra sagrada índigena, apesar das reclamações dos locais. A tribo Paiute diz que um massacre de pelo menos 31 membros ocorreu ali em 1865. "Aquilo que resta dos meus ancestrais vai ser sacrificado por baterias de automóveis eléctricos", advertiu um membro da tribo Fort McDermitt Paiute e Shoshone.



A diretora política do grupo ambiental Earthworks afirmou que ao invés de “traumatizar” comunidades indígenas, o governo americano devia investir mais recursos na reciclagem de lítio.