Londres acusa Teerão de tentar intercetar petroleiro britânico

"Contra as regras do direito internacional, três navios iranianos tentaram impedir a passagem do navio mercante `The British Heritage`, no Estreito de Ormuz", disse um porta-voz do Governo britânico.

Segundo a mesma fonte, a Marinha Real Britânica teve que intervir para ajudar a embarcação da empresa petrolífera detida pela British Petroleum (BP).

O navio britânico The British Heritage deixou o Golfo Pérsico e navegou pelo Estreito de Ormuz quando as embarcações iranianos se aproximaram e ordenaram que seguisse em direção a águas daquele país.

Esta atitude, acrescentou a mesma fonte, forçou o Marinha Real Britânica HMS Montrose "a fazer avisos verbais aos navios iranianos".

O Governo britânico está "preocupado com esta ação" e continua a apelar às autoridades iranianas para refrearem os seus atos.

A tensão nesta área, por onde é transportado quase um terço do petróleo bruto mundial, atingiu o pico nas últimas semanas, com os Estados Unidos a acusarem o Irão de vários ataques contra petroleiros, com Teerão a abater um drone norte-americano.