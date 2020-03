Londres revoga condecoração concedida a Aung San Suu Kyi

O município de Londres decidiu retirar a Aung San Suu Kyi o Prémio Honorário da Liberdade – a maior distinção concedida pelo comité político da capital britânica – que lhe tinha sido entregue em 2017.



A condecoração reconhece a “luta não violenta travada durante vários anos a favor da democracia e a dedicação contínua à criação de uma sociedade onde as pessoas possam ser livres, pacíficas e estar seguras”. A condecoração reconhece a “luta não violenta travada durante vários anos a favor da democracia e a dedicação contínua à criação de uma sociedade onde as pessoas possam ser livres, pacíficas e estar seguras”. Desde agosto de 2017 fugiram da antiga Birmânia cerca de 749 mil pessoas de etnia rohingya, perseguidos pelas forças armadas birmanesas e por milícias budistas. A maioria refugiou-se no Bangladesh.



A revogação do prémio foi justificada pela associação de Suu Kyi com o regime de Myanmar durante a audiência em Haia e pela “falta de resposta às cartas do comité”.



“A decisão de hoje reflete a condenação da City Corporation pelos abusos humanitários cometidos em Myanmar”, afirmou o presidente do comité responsável pela atribuição do prémio, David Wootton.



A líder do Governo de Myanmar recebeu vários prémios ao longo da vida, entre eles o Prémio Nobel da Paz, em 1991, pela “sua luta não violenta pela democracia e pelos Direitos Humanos”.



Em dezembro, a líder do Governo de Myanmar, no Tribunal Internacional de Justiça, afirmou que a operação contra os Rohingya foi uma resposta aos supostos ataques coordenados por membros da minoria étnica a dezenas de esquadras de polícia em agosto de 2017.



Suu Kyi descreveu o conflito como interno e afirmou que, se as violações dos Direitos Humanos tivessem ocorrido, não podiam ser consideradas um genocídio.



Durante as audiências, Suu Kyi pediu ao tribunal que desistisse do caso, descrevendo-o como incompleto e incorreto, insistindo que os problemas deviam ser julgados pelo seu país.



Os ataques aos Rohingyas foram considerados genocídio pelos investigadores da Organização Mundial de Saúde.

O prémio retirado a Suu Kyi foi também atribuído a nomes como Winston Churchill, Nelson Mandela e Stephen Hawking. A revogação do prémio foi justificada pela associação de Suu Kyi com o regime de Myanmar durante a audiência em Haia e pela “falta de resposta às cartas do comité”., afirmou o presidente do comité responsável pela atribuição do prémio, David Wootton.A líder do Governo de Myanmar recebeu vários prémios ao longo da vida, entre eles o Prémio Nobel da Paz, em 1991, pela “sua luta não violenta pela democracia e pelos Direitos Humanos”.Suu Kyi descreveu o conflito como interno e afirmou que, se as violações dos Direitos Humanos tivessem ocorrido, não podiam ser consideradas um genocídio.Durante as audiências,Os ataques aos Rohingyas foram considerados genocídio pelos investigadores da Organização Mundial de Saúde.O prémio retirado a Suu Kyi foi também atribuído a nomes como Winston Churchill, Nelson Mandela e Stephen Hawking.