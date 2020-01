Luanda Leaks. Retorno de capitais por Isabel dos Santos pode ser atenuante

“Não poderá ser o Estado angolano a dar o primeiro passo.”, explicou Hélder Pitta Gróz.A empresária angolana terá, ainda assim, de sofrer as consequências jurídicas de um eventual processo em tribunal, uma vez que em 2019 “foi aprovada uma lei sobre repatriamento do coercivo e perda alargada dos ativos” e desde então os retornos voluntários não permitem aos envolvidos contornar tais consequências.Hélder Pitta Gróz contou ainda à RTP o que foi discutido durante o seu encontro com a homóloga portuguesa na quinta-feira. Entre os assuntos em cima da mesa esteve, inevitavelmente, o caso Luanda Leaks.

, explicou à RTP o PGR angolano.Por essa razão, Hélder Pitta Gróz pediu à Procuradoria-Geral da República que Portugal cumpra as cartas rogatórias, instrumento jurídico de cooperação entre os dois países, “com a maior brevidade possível”, uma vez que algumas das pessoas constituídas arguidas pela PGR de Angola são portuguesas, sendo necessário que sejam notificadas do despacho que as constitui como arguidas para que possam vir a ser interrogadas.Quanto a dados concretos trazidos pelo PGR angolano à homóloga portuguesa,

Os próximos passos em Angola

Em Angola, os próximos passos vão depender da resposta da engenheira às ações tomadas até ao momento. “Nós agora vamos ver qual é a melhor forma de agir”, explicou Hélder Pitta Gróz., elucidou, acrescentando queQuanto a um possível arresto dos bens da empresária, o procurador-geral angolano não descartou a possibilidade. “Não vou dizer agora que isso seja uma realidade, mas as equipas que começarem a trabalhar” no caso poderão concluir que tal é necessário, argumentou.Questionado sobre se uma eventual acusação estará para breve, o PGR esclareceu que “é difícil dar um prazo” pois podem surgir ainda “várias questões” que possam alterar o rumo do processo em curso.Disse, porém, que Angola está a trabalhar para que o processo não seja demorado., sublinhou.“Nós temos provas que, neste momento, permitiriam que o processo fosse introduzido ao tribunal. Mas”.Notícias essas que deram conta dos documentos envolvidos no Luanda Leaks que, de acordo com o responsável angolano, não se sabe ainda se poderão ser utilizados neste processo da justiça angolana.“Primeiro temos de saber a forma como foram obtidos” para saber quais poderão ser utilizados, explicou.O alegado desvio de 38 milhões de dólares da Sonangol para uma conta de Isabel dos Santos no Dubai, por exemplo, já constava no processo de inquérito angolano, mas alguns dos documentos revelados no Luanda Leaks tornaram possível uma comprovação mais segura da movimentação de capitais.

Envolvimento Eduardo dos Santos no processo

Pitta Gróz pronunciou-se ainda sobre a decisão de Isabel dos Santos de se desfazer das participações em empresas portuguesas, como o Eurobic ou a Efacec., afirmou.Quanto à possibilidade de José Eduardo dos santos, cuja imunidade termina dentro de aproximadamente dois anos, poder vir a ter de prestar contas à justiça angolana, o procurador-geral disse esperar que tal não venha a acontecer.“Não é nossa intenção que isso aconteça, e eu particularmente não gostaria que isso acontecesse”, declarou Pitta Gróz, acrescentando que, defendeu.O PGR respondeu ainda às dúvidas levantadas por Isabel dos Santos, numa entrevista à RTP na passada semana, sobre a independência da justiça angolana e a possibilidade de esta estar ao serviço do poder político.“Seria bom que ela pudesse ser mais clara” sobre “desde quando é que achou que não há independência dos órgãos de justiça. No meu entender,”, afirmou.