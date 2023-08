Lucy Letby. Enfermeira britânica que matou sete bebés condenada a prisão perpétua

, é já retratada como





Após um mês de deliberações, na passada sexta-feira o júri considerou-a culpada. Condenou-a agora à pena mais pesada e rara no Direito inglês.

"Vai passar o resto da sua vida na prisão", disse o juiz James Goss, que justificou a sentença com base na "gravidade excecional" dos crimes.

"Agiu de uma forma totalmente contrária aos instintos humanos normais de cuidar de bebés e em flagrante violação da confiança que todos os cidadãos depositam nos profissionais de saúde", afirmou.







O magistrado acrescentou que "houve premeditação, cálculo e desonestidade nas ações", referindo-se a "uma campanha calculada e cínica" de assassínio, "à beira do sadismo" e sem compaixão.





“quando se cometem crimes tão horrendos é uma cobardia não confrontar as vítimas”. Acrescentou que o Governo está a planear alterar a lei para obrigar os condenados a comparecer na sentença.

A sentença foi conhecida no Tribunal da Coroa de Manchester, no norte de Inglaterra, na ausência da jovem enfermeira, que depois de ter alegado inocência durante todo o julgamento se recusou a comparecer na audiência. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, declarou, por sua vez, que "quando se cometem crimes tão horrendos é uma covardia não confrontar as vítimas".



O juiz do caso, James Goss, realçou o “entusiasmo desinteressado pelas ressurreições” por ela demonstrado, durante os esforços das equipas médicas para reanimar os bebés que a própria tinha magoado.



Lucy Letby atacava os bebés “depois de os pais terem saído, quando a enfermeira responsável não estava presente ou à noite, quando estava sozinha”, revelou o procurador do caso Nick Johnson, na semana passada.



Utilizava e combinava, por vezes, diversos métodos para causar a morte aos recém-nascidos, desde a injeção de ar por via intravenosa, a injeção de insulina em sacos de solução alimentar ou a provocação de overdose de leite para o estômago. Os motivos que levaram Lucy Letby a atacar os bebés continuam por esclarecer, apesar dos dez meses de julgamento.



A enfermeira neonatal, afastada para uma unidade administrativa em junho de 2016, foi detida pela primeira vez em 2018 e novamente no ano seguinte, tendo sido finalmente presa em novembro de 2020.







Investigação prossegue

De acordo a imprensa britânica, as questões sobre o facto de Lucy Letby não ter sido detida mais cedo têm aumentado nos últimos dias. A direção do hospital é acusada de ter ignorado os sinais de alerta para proteger a sua reputação, embora os médicos tenham dado o alerta ainda em 2015.



Ao fim de um longo julgamento, a polícia continua a examinar milhares de ficheiros em busca de possíveis vítimas adicionais, às mãos de Lucy Letby. No domingo à noite, o jornal britânico The Guardian revelou que a polícia estava a investigar dezenas de incidentes “suspeitos” envolvendo 30 bebés.



Além disso, o Governo inglês anunciou a abertura de um inquérito independente para compreender "as circunstâncias por detrás dos horríveis assassínios e tentativas de assassínio".