Lukashenko agradece a Putin apoio perante sanções ocidentais

"Estou muito grato, em primeiro lugar, a si pessoalmente, por tudo o que fez pela Bielorrússia", disse Lukashenko a Putin numa reunião entre ambos em São Petersburgo.

Acrescentou que, graças ao apoio das empresas e dos bancos russos nestes "tempos difíceis", a economia do país continua a crescer.

"Já foram impostos cinco pacotes de sanções e está a falar-se de um sexto -- umas sanções completamente estúpidas, que não são precisas para nada", comentou, sobre as restrições dos países ocidentais.

Putin, por sua vez, afirmou que, segundo os especialistas russos, "a economia da Bielorrússia encontra-se em bom estado".

"Haverá inclusive um superavit, creio", disse o líder russo no início do encontro com o seu homólogo bielorrusso.

Ambos os chefes de Estado confirmaram também a intenção de continuar a estreitar as suas relações em diferentes áreas, incluindo a cooperação militar.

Nesse sentido, Putin anunciou que as manobras militares conjuntas da Rússia e da Bielorrússia agendadas para o próximo ano se realizarão "em fevereiro ou em março".

Putin e Lukashenko tencionam debater hoje a cooperação entre os respetivos países no âmbito da União Estadual e rever a aplicação dos 28 acordos de integração assinados em novembro passado.

Esta é a sexta reunião dos dois dirigentes este ano. O seu anterior encontro presencial decorreu a 09 de setembro.

A Rússia e a Bielorrússia trabalham desde 1996 na criação da União Estadual, mas só nos últimos três anos é que as partes conseguiram ultrapassar as suas divergências e começaram a avançar para acordos mutuamente benéficos.