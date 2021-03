Lula da Silva. Supremo Tribunal brasileiro anula Caso Triplex por parcialidade de Sérgio Moro

A decisão foi aprovada por três votos contra dois e ficou a dever-se à mudança de opinião de uma das juízas que até há pouco tempo defendia a imparcialidade do julgamento do antigo presidente.Um juiz do Supremo já havia anulado as decisões tomadas por Sérgio Moro nos processos envolvendo Lula, mas o julgamento de hoje pode implicar outras anulações do processo Lava Jato.O correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra, está a acompanhar a situação e explica que esta decisão sobre Moro não é final, podendo ainda ser alvo de recurso.

Além disso, a decisão terá de ser avaliada pelos 11 juízes do plenário do Supremo Tribunal Federal.