Luso-guineense detido com sete quilos de cocaína no aeroporto da Guiné-Bissau

Em comunicado divulgado na página oficial, a PJ da Guiné-Bissau explica que "a detenção em flagrante delito" ocorreu na quinta-feira no aeroporto internacional Osvaldo Vieira.

De acordo com a fonte, o detido é "um cidadão luso-guineense" que estaria "na posse de placas de cocaína com o peso bruto de sete quilogramas, dissimulados no interior de um trólei".

"O suspeito preparava-se para embarcar no voo da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) com destino a Lisboa (Portugal) quando foi intercetado pelos agentes da Célula Aeroportuária Anti Tráfico (CAAT) da Polícia Judiciária", informa aquela polícia.

A PJ acrescenta que "a detenção em flagrante do traficante desencadeou de imediato uma operação da Unidade Nacional de Combate à Droga (UNCD), que horas depois culminou com a detenção de um outro cidadão nacional (guineense) cúmplice".

As autoridades suspeitam que o alegado cúmplice foi "quem entregou as drogas" ao primeiro detido, considerado "correio" no tráfico de droga.

Os dois suspeitos serão apresentados ao Ministério Público para a aplicação das correspondentes medidas de coação.