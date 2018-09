Lusodescendente leva imigração à campanha de reeleição ao congresso norte-americano

Lusa04 Set, 2018, 09:19 | Mundo

O político californiano, luso-americano de segunda geração, disse à Lusa que a questão da imigração é um dos focos da sua plataforma, com impacto na comunidade portuguesa do vale de San Joaquin. "Temos um sistema que não funciona", afirmou, referindo que faz parte de um esforço bipartidário para "dar estatuto legal aos 13 a 14 milhões de pessoas" que estão nos Estados Unidos sem documentos.

A intenção é "garantir que há uma força de trabalho fiável para as indústrias agrícolas", que valem cerca de 50 mil milhões de dólares por ano na Califórnia e onde a comunidade lusa tem muitos interesses.

"Quase metade da produção de laticínios na Califórnia é de famílias de ascendência portuguesa", explicou o congressista, frisando que "os portugueses são muito significativos na economia do vale".

Além dos laticínios, os agricultores luso-americanos também estão envolvidos no cultivo da amêndoa, na vinha e outros produtos, sendo que as empresas agrícolas da região estão muito dependentes de imigrantes. "Temos uma escassez de trabalhadores agrícolas", notou Jim Costa, acrescentando tratar-se de um problema "agravado pela administração [Trump]" com auditorias frequentes para detetar pessoas em situação ilegal.

A legislação em causa, disse Jim Costa, "não é amnistia" mas sim uma via para legalizar trabalhadores que já estão nos Estados Unidos e evitar a "separação de famílias".

O congressista democrata acredita que é "possível" aprovar uma reforma abrangente se as eleições intercalares de 06 de novembro ditarem um novo equilíbrio de forças na Casa dos Representantes e no Senado, embate que "será renhido".

Jim Costa, que mantém uma reputação de independente e vota "de acordo" com o seu distrito, considera-se parte do "centro razoável" com "maior capacidade" de ter impacto em assuntos como o da imigração.

As outras duas questões centrais na sua plataforma de recandidatura são o abastecimento de água, numa região agrícola muito afetada pela seca, e as trocas comerciais com outros países. "Não precisamos de uma guerra comercial", afirmou o político, acrescentando: "A União Europeia é um dos nossos maiores parceiros e estou muito preocupado com o que a administração está a fazer. Demos um passo atrás".

Jim Costa irá enfrentar a candidata Republicana Elizabeth Heng, que considera uma "opositora muito séria", e garante que está "a trabalhar muito para garantir a reeleição", angariando fundos e fazendo campanha "para mostrar aos eleitores" o "trabalho árduo" que foi feito.

O político, a quem os amigos chamam "Vasco da Costa da Gama", considera ter "uma mensagem forte" e acredita que "quem não está contente com Trump tenderá a apoiar" os seus esforços.

James Manuel Costa foi eleito como congressista pela primeira vez em 2004 e é um dos 88 oficiais luso-americanos eleitos na Califórnia, de acordo com a California Portuguese American Coalition (CPAC), agindo como co-chair do `caucus` português no congresso norte-americano.