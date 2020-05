Luta de drones em Tripoli. O que se passa na Líbia?

Há pouco mais de uma semana, a 18 de maio, as forças afetas ao





A importância desta base aérea explica-se pela sua relativa proximidade a Trípoli, cidade que o Exército Nacional Líbio procura conquistar numa ofensiva que durava há já mais de um ano de forma a derrubar o executivo reconhecido pela comunidade internacional, liderado pelo primeiro-ministro Fayez al-Sarraj.





Nesta luta entre fações que é cada vez mais uma guerra por procuração, o apoio externo tem-se tornado cada vez mais relevante: se a Rússia, Egito e os Emirados Árabes Unidos apoiam Haftar, a Turquia está ao lado do Governo de Tripoli. Desde dezembro de 2019 que o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tem apostado num reforço técnico e humano deste apoio, em particular com o envio de drones a Bayraktar.



Drones dos EAU contra drones turcos



Perante a súbita onda de conquistas importantes do Governo de Acordo Nacional –-,. Os russos dão sinais de apoiar esse cessar temporário dos confrontos, ainda que na passada terça-feira os Estados Unidos tenham acusado Moscovo de enviar aviões de caça em auxílio de Haftar.





“A Rússia está claramente a tentar fazer pender a balança a seu favor na Líbia, à semelhança do que fez na Síria, e está a intensificar o seu envolvimento militar em África”, referiu em comunicado o general Stephen Townsend, comandante das forças norte-americanas em África.





Para além dos aviões de combate russos, Moscovo terá igualmente utilizado grupos de mercenários no apoio às forças de Haftar. A chegada de novo armamento e o reforço do apoio russo sinaliza que um hipotético cessar-fogo teria apenas o propósito de permitir recarregar e armar o lado que está neste momento mais fragilizado.





Essa indicações ténues de uma eventual intenção de implementar um novo cessar-fogo surgem depois de o Governo de Trípoli ter conseguido também destruir sistemas de defesa antiaérea de fabrico russo, o que por sua vez deixou mais expostos os drones facultados à fação de Haftar pelos Emirados Árabes Unidos.





Estes mesmos drones e o poderio aéreo do Exército Nacional Líbio até agora tinham sido relevantes para os ataques recorrentes a algumas das infraestruturas fundamentais da cidade, inclusive contra Embaixadas e aviões de passageiros do aeroporto de Mitiga, mas também como forma de evitar a chegada da própria ajuda turca à capital.



"'Sirização' da Líbia"

Para Ghassan Salame, representante da Líbia junto da ONU, esta é “a maior guerra de drones do mundo”, apesar do embargo às armas definido na resolução 1970 de 2011 do Conselho de Segurança.





“O terreno relativamente plano e desértico do Norte e da zona costeira significa que as unidades terrestres são facilmente identificadas e que há poucos locais de esconderijo”. explica. Alex Gatopoulos, analista da Al Jazeera para questões de Defesa, aponta que as próprias características do território líbio ajudam a explicar o papel central dos combates aéreos.. explica.





No entanto, esta luta nos ares só é possível com a intervenção externa da Turquia, Rússia e Emirados Árabes Unidos, até porque as duas principais fações em guerra na Líbia – pró-governo e forças leais a Haftar –





Perante a situação, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves le Drian, disse esta quarta-feira que a situação na Líbia está a “aprofundar-se” e a replicar o caos vivido em países vizinhos. “Estamos a assistir a uma ‘sirização’ da Líbia”, acrescentou, citado pelas agências internacionais.





Desde 2011, com a queda do regime de Muammar Kadhafi, que a Líbia está mergulhada numa profunda crise política, económica e securitária. Várias fações disputam o território líbio, sendo que as Nações Unidas apenas reconhecem o Governo de união nacional, estabelecido em 2015.





Nos últimos anos, o principal opositor ao executivo sediado em Tripoli e reconhecido pela comunidade internacional, tem sido o marechal Haftar, um militar dissidente da era de Kadhafi, que conta com apoio de países como a Rússia, Emirados Árabes Unidos e Egito e que continua a controlar grande parte do território da Líbia.





Khalifa Haftar até foi próximo de Kadhafi na altura em que este assumiu o poder na Líbia, em 1969, mas acabou por entrar em confronto com o antigo líder líbio. Esteve exilado nos Estados Unidos até 2011, quando os protestos que eclodiram durante a Primavera Árabe levaram à queda de um regime de décadas.





Por outro lado, o Governo reconhecido pela comunidade internacional não tem sido capaz de se sobrepor de forma decisiva a um executivo e parlamento paralelos e rivais que foram estabelecidos na cidade de Tobruk, bastião das milícias de Haftar, nem de dominar por igual as várias regiões de um país com fraca coesão territorial.