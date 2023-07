Lviv recebe em delírio comandantes de Azovstal libertados por Ancara

O presidente ucraniano viajou com os cinco comandantes que lideraram a resistência ao cerco das tropas russas ao complexo siderúrgico de Azovstal, em Mariupol.



Os combatentes estiveram, desde setembro do ano passado, sob proteção do presidente turco Tayyp Erdogan, que negociou a libertação, numa troca de prisioneiros com a Rússia.



Moscovo já se insurgiu contra a libertação destes homens alegando que o acordo previa que estes militares ficassem na Turquia até ao fm da guerra.