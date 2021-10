Macau cancela todos os sinais de tempestade tropical

O "Kompasu entrou no golfo de Beibu, está a dissipar-se e a afastar-se de Macau", de acordo com um comunicado dos SMG.



O impacto do tufão em Macau limitou-se a menos de uma dezena de ocorrências e inundações nas zonas mais baixas, ao contrário da vizinha cidade de Hong Kong, onde se registou um morto e 20 feridos.



O ciclone tropical severo Kompasu intensificou-se para tufão, quando se encontrava a cerca de 340 quilómetros a sul de Macau.



A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.



Em setembro de 2018, a passagem do tufão Mangkhut por Macau causou 40 feridos.



Um ano antes, em agosto, o tufão Hato, posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais, tinha causado dez mortos e 240 feridos.