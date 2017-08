Macau regista quarto caso local de febre de dengue

Lusa 11 Ago, 2017, 07:19 | Mundo

De acordo com um comunicado enviado na quinta-feira à noite, este quarto caso local foi detetado num homem com 27 anos, que mora na mesma zona onde residem ou "tiveram movimentos" os outros três infetados.

Este homem apresentou os primeiros sintomas no domingo -- febre, fadiga, dores musculares e articulares -- tendo dias depois decidido deslocar-se ao hospital. Na quinta-feira, o Laboratório de Saúde Pública confirmou o resultado positivo do teste ao tipo II do vírus da febre de dengue.

Como o doente não viajou ou saiu de Macau nos 14 dias antes da manifestação dos sintomas, e perante o resultado dos testes, o caso foi classificado como a quarta ocorrência local de febre de dengue, registada este ano.

"Atualmente, o paciente apresenta febre baixa e o estado clínico é considerado estável. Nenhum dos familiares com quem reside ou os colegas de trabalho apresentou sintomas similares aos da febre de dengue", indicaram os Serviços de Saúde.

O mesmo comunicado dá conta que o Departamento de Saúde da Província de Guangdong notificou os serviços locais de "um caso de febre de dengue relacionado com Macau", numa mulher de 44 anos residente na cidade chinesa de Zhuhai, mas que trabalha em Macau.

Além dos casos locais, outros cinco importados foram registados desde o início do ano.

No início do mês, as autoridades anunciaram a intensificação das medidas de prevenção e as ações de eliminação de mosquitos devido ao crescente número de casos de febre de dengue.

As autoridades decidiram aumentar as operações de limpeza de uma para duas vezes por semana, pelo menos durante 30 dias, para travar a proliferação dos mosquitos que transmitem a doença, estando previstas mais ações em estaleiros de obras e terrenos particulares, além de jardins ou parques públicos.