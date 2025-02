Macron alerta contra "capitulação" em acordo de paz para a Ucrânia

uma paz que seja uma capitulação é uma má notícia para todo o mundo".

Após a conversa bilateral entre os presidentes dos EUA e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, sobre o fim do conflito, o presidente francês disse ao jornal norte-americano Financial Times que "

Emmanuel Macron defendeu que apenas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, poderia negociar em nome do seu país com a Rússia questões referentes à sua soberania e integridade territorial para pôr fim à guerra, numa altura em que a Europa teme que Washington e Moscovo estejam a negociar o futuro da segurança da Europa à revelia dos próprios líderes europeus.





A única questão neste momento é, nas palavras de Macron, saber se "o presidente Putin está disposto, de forma sincera, duradoura e sustentável, a concordar com um cessar-fogo sobre esta base". "Depois disso, cabe aos ucranianos negociar com a Rússia", afirmou. A Europa tem um papel a desempenhar









Na entrevista ao Financial Times , o chefe de Estado francês defendeu a necessidade de os países europeus estarem na mesa das negociações de um eventual acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia e acrescentou que a Europa tem um papel a desempenhar na segurança do seu continente.





"Cabe à comunidade internacional, com um papel específico para os europeus, discutir as garantias de segurança e, a um nível mais amplo, as regras de segurança de toda a região. É aí que dizemos que temos um papel a desempenhar", afirmou o presidente francês.





: “Talvez a Rússia desista de muita coisa. Talvez não. E tudo depende do que vai acontecer. A negociação ainda não começou”. Em conferência de imprensa na Casa Branca, na quinta-feira à noite, o presidente dos EUA anunciou um primeiro encontro com representantes dos três países, que pode ter lugar já esta sexta-feira à margem da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.Questionado sobre os prognósticos das negociações com a Rússia, Trump afirmou que ainda "é muito cedo" para dizer o que vai acontecer





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deverá encontrar-se esta sexta-feira com o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, na Conferência de Segurança. Isto apesar de Kiev assinalar que "não estão previstas conversações com os russos em Munique" e defender que os EUA, a Europa e a Ucrânia deve estar alinhados antes de iniciar conversações com a Rússia.



"Tudo em cima da mesa"





Wall Street Journal, Vance disse esta sexta-feira que os EUA estão empenhados na "independência soberana" da Ucrânia e que "tudo vai estar sobre a mesa" nas negociações, ameaçando com sanções e "meios militrares de pressão".



"Para pressionar a Rússia há meios de pressão económicos mas há naturalmente, meios de pressão militares", disse.



O vice-presidente dos Estados Unidos afirmou ainda que o presidente Trump "não vai enveredar" pelas negociações com os olhos vendados. "Ele vai dizer: "Está tudo em cima da mesa, vamos fazer um acordo", avançou.

