Macron declara estado de emergência económica e social

Foto: Reuters

Emmanuel Macron falou esta noite ao país depois de mais de uma semana em silêncio para admitir que não foi possível ainda dar resposta às reivindicações que têm mais de 40 anos.



Entre as medidas, o presidente francês anunciou redução de impostos e aumento do salário minimo nacional.



Anúncios do presidente francês depois de se ter reunido com os parceiros sociais e depois de vários fins de semana com confrontos violentos nas ruas de França.