Macron preparar-se para falar sobre polémica lei de imigração em França

Foto: Pascal Rossignol - Reuters

Entre as alterações está a criação de quotas anuais de imigração, assim como regras mais apertadas para a atribuição de apoios sociais a estrangeiros.



A aprovação desta lei na Assembleia Nacional está a motivar divisões dentro do próprio Governo francês. O ministro da Saúde apresentou a demissão e, de acordo com o jornal Le Figaro, também os ministros do Ensino Superior e da Habitação ameaçam bater com a porta.



Já o ministro do Interior mostrou-se satisfeito com estas alterações à lei da imigração.



A aprovação desta medida foi classificada pela extrema-direita, liderada por Marine Le Pen, como uma vitória ideológica.