Macron sublinha que futuro da Ucrânia "não pode ser decidido sem ucranianos"

O chefe de Estado francês conversou ao telefone com o homólogo ucraniano este sábado, tendo também estado em contacto com o chanceler alemão, Friedrich Merz, e com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"Haverá troca de territórios"

Quanto às negociações que terão lugar na próxima semana, Donald Trump já deixou alguns sinais de que poderá avançar com um acordo de paz para a Ucrânia a troco de cedências territoriais significativas.





"Haverá alguma troca de territórios para o bem de ambos", afirmou o presidente norte-americano na sexta-feira, sem especificar em que poderá consistir esta possibilidade.

Em resposta a estes desenvolvimentos, Volodymyr Zelensky já reiterou que este encontro no Alasca irá decorrer “muito longe” do local onde decorre a guerra e que o conflito “não pode ser terminado de forma alguma sem a Ucrânia”.



Qualquer decisão sem a participação da Ucrânia estará "morta à nascença", já que será "impraticável".