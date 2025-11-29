Mundo
Guerra na Ucrânia
Macron vai receber Zelensky em Paris na segunda-feira
O presidente francês, Emmanuel Macron, vai receber o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Paris, na segunda-feira, anunciou este sábado o Palácio do Eliseu.
Em comunicado, a presidência francesa adianta que “os dois líderes discutirão a situação e as condições para uma paz justa e duradoura, com base nas negociações de Genebra e no plano americano, e em estreita consulta com os nossos parceiros europeus”.
“Analisarão também o trabalho realizado sobre as garantias de segurança no âmbito da Coligação dos Dispostos", acrescentou.
Enquanto isso, uma equipa de negociadores ucranianos partiu este sábado para os Estados Unidos para discutir o plano norte-americano para pôr fim ao conflito com a Rússia.
A delegação é chefiada por Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, que assumiu o comando da delegação ucraniana depois de o anterior responsável pelas negociações e chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, se ter demitido na sexta-feira, na sequência de um escândalo de corrupção que está a abalar o executivo ucraniano.
Zelensky disse esperar que os resultados das reuniões anteriores com os EUA em Genebra, que decorreram no passado fim de semana, sejam agora consolidados em Washington.
O chefe de Estado ucraniano adiantou ainda que a "tarefa é clara" e passa por definir de "forma rápida e substancial os passos necessários para pôr fim à guerra".
"Aguardo com expectativa o relatório da nossa delegação após o seu trabalho deste domingo. A Ucrânia está a trabalhar por uma paz digna", salientou o presidente ucraniano numa mensagem na rede social X.
Uma proposta de Washington divulgada na semana passada, que incluía as principais exigências de Moscovo, foi inicialmente bem acolhida pelo Kremlin, mas sofreu alterações no seguimento de negociações entre norte-americanos, ucranianos e europeus. O plano, que incluía 28 pontos, foi reduzido a 19 pontos. Kiev enfrenta uma forte pressão de Washington para aceitar os termos de um acordo de paz, enquanto Zelensky se encontra na situação política e militar mais difícil e desafiante desde os primeiros dias da invasão russa, em fevereiro de 2022.
Entretanto, a Rússia avança gradualmente na linha da frente e as cidades ucranianas sofrem com apagões diários devido ao bombardeamento contínuo da sua rede elétrica.
Kiev foi alvo de mais um ataque com drones russos na madrugada deste sábado, provocando pelo menos um morto e sete feridos, além de danos materiais significativos.
A Rússia confirmou ter lançado um ataque “massivo” contra instalações militares, industriais e energéticas ucranianas em resposta ao que chamou de “ataques terroristas”.
c/agências