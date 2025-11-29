Macron vai receber Zelensky em Paris na segunda-feira

Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine and head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov, together with the team, is already on the way to the United States. Rustem delivered a report today, and the task is clear: to swiftly and substantively work out… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

Kiev enfrenta uma forte pressão de Washington para aceitar os termos de um acordo de paz, enquanto Zelensky se encontra na situação política e militar mais difícil e desafiante desde os primeiros dias da invasão russa, em fevereiro de 2022.

A Rússia confirmou ter lançado um ataque “massivo” contra instalações militares, industriais e energéticas ucranianas em resposta ao que chamou de “ataques terroristas”.





c/agências

“Analisarão também o trabalho realizado sobre as garantias de segurança no âmbito da Coligação dos Dispostos", acrescentou.A delegação é chefiada por Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, que assumiu o comando da delegação ucraniana depois de o anterior responsável pelas negociações e chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, se ter demitido na sexta-feira, na sequência de um escândalo de corrupção que está a abalar o executivo ucraniano.Zelensky disse esperar que os resultados das reuniões anteriores com os EUA em Genebra, que decorreram no passado fim de semana, sejam agora consolidados em Washington."Aguardo com expectativa o relatório da nossa delegação após o seu trabalho deste domingo. A Ucrânia está a trabalhar por uma paz digna", salientou o presidente ucraniano numa mensagem na rede social X.O plano, que incluía 28 pontos, foi reduzido a 19 pontos.Entretanto, a Rússia avança gradualmente na linha da frente e as cidades ucranianas sofrem com apagões diários devido ao bombardeamento contínuo da sua rede elétrica.Kiev foi alvo de mais um ataque com drones russos na madrugada deste sábado, provocando pelo menos um morto e sete feridos, além de danos materiais significativos.