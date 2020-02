Madoff está a morrer e pede para ser libertado

Na última quarta-feira, Sample entregou o requerimento para a libertação do seu cliente por razões humanitárias. Bernard Madoff estará na derradeira fase da sua vida, afetado por várias doenças, todas elas graves.





Mas, mais do que isso, Madoff é um homem só, quebrado, que assistiu já na prisão à morte dos dois filhos: o mais velho, Mark Madoff, enforcou-se com uma trela de cão em 2010; Andrew Madoff morreria quatro anos depois vítima de cancro.





De acordo com o advogado, o antigo homem forte da finança nova-iorquina está atirado para uma cadeira de rodas, com necessidade de oxigénio, sofre de doença cardiovascular, hipertensão, insónia e outros problemas crónicos. A insuficiência renal será o principal problema de saúde.

150 anos de cadeia

. O pedido de libertação vai ser apreciado pelo mesmo juiz que o condenou, Denny Chin. Na altura, Chin classificou os crimes de Madoff de “extraordinariamente vis”.Neste momento, Madoff cumpriu dez anos e meio da sua pena. A libertação é uma possibilidade aberta por uma lei assinada em 2018 por Donald Trump e que permite aos presos mais velhos terminarem as suas penas mais cedo, por razões de saúde.

Fraude de 65 mil milhões



Bernard Madoff terá enganado tudo e todos ao longo de décadas. Um operacional da mais alta finança de Nova Iorque, chegou a trabalhar com multinacionais e até bancos internacionais.Com o aprofundar da crise e os prolemas de liquidez, Madoff deixou de poder cobrir as obrigações mais básicas e imediatas, tendo ficado exposto um dos maiores crimes financeiros (em fundos de pensões e fundos de investimento) de que há memória. As perdas ascenderam aos 65 mil milhões de dólares.Se lhe for concedida a libertação, acrescentou Sample, Madoff passará a fase final da sua vida na casa de um amigo e com “as poucas pessoas que ainda se importam com ele”.