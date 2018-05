Madrid vê "provocação" na nomeação de separatistas detidos e exilados

Lusa19 Mai, 2018, 19:44 | Mundo

O novo presidente do governo regional catalão, o independentista Quim Torra, formou hoje um governo regional que inclui Jordi Turull e Josep Rull, detidos, e Antoni Comín e Lluís Puig, fugidos na Bélgica.

Em comunicado, o Governo espanhol afirma que as nomeações mostram que "não é sincera" a vontade de diálogo manifestada na carta que Torra enviou na sexta-feira ao primeiro-ministro, Mariano Rajoy.

"Ontem [sexta-feira], o senhor Torra quis encenar uma vontade de diálogo que durou menos de 24 horas, uma vez que a sua proposta para os novos conselheiros [ministros do governo regional] é uma nova provocação", afirma o comunicado.

"Através do Secretariado, que é o único órgão competente para autorizar a publicação do decreto de nomeação proposto, [o Governo] vai analisar a viabilidade do novo Governo [governo regional catalão] anunciado, dadas as circunstâncias pessoais de alguns dos designados", acrescenta.

A formação do executivo regional pode ser bloqueada pelo Governo espanhol, que mantém a tutela sobre a Catalunha, imposta após a declaração de independência de 27 de outubro de 2017.

Cabe a Madrid ordenar a publicação da composição do governo regional no diário oficial, indispensável à entrada em funções do executivo.

Mariano Rajoy já tinha advertido que exigiria o respeito da lei e não admitia a possibilidade de serem nomeados políticos detidos ou fugidos à justiça espanhola no estrangeiro.

Jordi Turull e Josep Rull, detidos, e Antoni Comín e Lluís Puig, são, como o presidente catalão destituído Carles Puigdemont, acusados de rebelião pelo seu papel na tentativa de secessão de 27 de outubro.

Quim Torra tomou posse como chefe do governo catalão na quinta-feira em Barcelona sem jurar respeitar a Constituição espanhola, mas apenas "a vontade do povo catalão", numa cerimónia à qual não assistiu qualquer representante do Governo central.