Maduro acusa Portugal de ficar com dinheiro dos venezuelanos

Entre o Twitter e os eventos públicos, são várias as circunstâncias em que o Governo de Caracas vem criticando a atitude de Portugal face aos depósitos do Estado Venezuelano em instituições bancárias portuguesas, em concreto o Novo Banco, no qual o presidente Nicolás Maduro diz estarem depositados mais de 1.700 milhões de dólares, cerca de 1.500 milhões de euros.





Nicolás Maduro acrescentou, à margem da entrega de diplomas a mais de dois mil médicos, que a decisão portuguesa de reter as verbas se deve “a uma ordem do Governo norte-americano”.





Nas contas de Maduro, Washington terá já “roubado” à Venezuela 30 mil milhões de dólares (26,81 mil milhões de euros): “Há que aumentar (esforços) para fazer frente ao bloqueio económico do governo imperialista de Donald Trump. Uma sabotagem anormal, desumana [que] sabota todas as importações que fazemos de matéria prima”.





Relacionando essas verbas com a situação humanitária que atravessa de forma drástica toda a Venezuela, o presidente Maduro acrescenta que o país tem de “inventar mil caminhos para comprar e trazer o que o país necessita para fabricar medicamentos”.





Portugal não escapou às críticas de Maduro, que reiterou os apelos de meados de Abril para que sejam devolvidos à Venezuela os fundos depositados no Novo Banco.





“Em Portugal, por exemplo, num banco chamado Novo Banco, roubaram-nos 1.726 milhões de dólares que estavam destinados a trazer medicamentos. Assalto em plena luz do dia, por ordem do governo norte-americano”.





Ontem, num protesto patrocinado pela Asobien, ONG dedicada a doentes com Parkinson e outras doenças, meia centena de venezuelanos manifestou-se junto ao Consulado-Geral de Portugal em Caracas para exigir que o Governo português desbloqueie essas verbas retidas no Novo Banco.





Alinhada com o Presidente Maduro, também a Asobien insiste que se trata de recursos destinados ao tratamento de doentes. No Consulado Português a associação deixou uma carta a reclamar o desbloqueio do dinheiro.

