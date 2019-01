Maduro rejeita convocar eleições e dispara a Madrid

Carlos Santos Neves - RTP27 Jan, 2019, 08:17 / atualizado em 27 Jan, 2019, 09:31 | Mundo

“É uma posição nefasta a do presidente Pedro Sánchez, de unir-se, de se pôr de costas. Pedro Sánchez está no traseiro de Donald Trump”, atirou Maduro num encontro com simpatizantes no Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas.



“Ninguém o elegeu e nós fomos reeleitos pelo voto popular”, afirmou Maduro sobre o Sánchez.

Guaidó aumenta a pressão

No seio do Conselho de Segurança, durante a sessão de sábado, China e Rússia colocaram-se o lado do regime de Maduro, empregando também a fórmula “golpe de Estado”.

A Venezuela vive atualmente num quadro de terramoto económico. A inflação, estima o FMI, deverá chegar este ano a 10.000.000 por cento. No seio do Conselho de Segurança, durante a sessão de sábado, China e Rússia colocaram-se o lado do regime de Maduro, empregando também a fórmula “golpe de Estado”.

O presidente do Governo espanhol foi uma das vozes de líderes europeus que saíram no sábado a público com um ultimato. Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Holanda deram oito dias a Nicolás Maduro para marcar novas eleições , ou ver, em alternativa, reconhecido o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Uma posição rapidamente secundada pelo Governo português.Também a representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, advertiu Maduro para “ações adicionais”, na “ausência de um anúncio sobre a organização de novas eleições com as necessárias garantias nos próximos dias”.Num segundo encontro, desta feita com jovens do programa, no Parque Ezequiel Zamora, em Caracas, Nicolás Maduro quis exortar os venezuelanos “a manterem-se mobilizados na defesa da paz e da soberania do país”.Voltou ainda a situar nos Estados Unidos o epicentro de um “golpe de Estado” para o derrubar. Contrapôs, todavia, que há em simultâneo um movimento solidário de condenação deste “golpe” a nascer entre os norte-americanos.Em Nova Iorque, perante o Conselho de Segurança da ONU, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela acusou Donald Trump de "andar à procura de uma guerra".Jorge Arreaza sustentou mesmo que os Estados Unidos deviam ser avaliados pelo Conselho de Segurança.Os Estados Unidos reafirmaram o reconhecimento de Juan Guaidó, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, como presidente interino. E o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, apelou mesmo ao isolamento financeiro do Governo venezuelano.Munido de um crescente apoio internacional, Guaidó, que no sábado clamou por uma renovação do sistema eleitoral prévia a qualquer chamada às urnas , prepara-se para acentuar este domingo a pressão sobre Maduro – com a oferta de uma amnistia a militares e polícias que rejeitem a legitimidade do atual Presidente.“Continuamos a avançar, hoje as vozes deste povo foram ouvidas pelo mundo que, tal como nós, crê e luta pela liberdade e a democracia. Obrigado a todas as nações que reconhecem a crise que estamos a viver e pelo seu compromisso para que a superemos”, escreveu o autoproclamado presidente interino no Twitter.Nas próximas horas deverá ser conhecida, pela voz do próprio Guaidó, a data da próxima manifestação contra Maduro.Em Washington, o adido da militar da Venezuela, o coronel José Luis Silva, declarou no sábado que deixou de reconhecer Nicolás Maduro como Presidente do país, apelando aos “irmãos militares” para que apoiem Juan Guaidó.Outra das frentes assumidas pelo presidente da Assembleia Nacional é o fórum das Nações Unidas. Em carta ao secretário-geral da Organização, António Guterres, Guaidó pediu uma “resposta internacional à emergência humanitária na Venezuela”.“A situação de emergência no nosso país faz milhões de vítimas, que sofrem por não ter acesso à saúde, à segurança alimentar, à educação e à segurança, por causa de um alto nível de violência crónica”, escreve.De acordo com a organização não-governamental Observatório Venezuelano de Conflitualidade Social, morreram pelo menos 29 pessoas, desde a passada segunda-feira, na vaga de contestação contra o Governo de Nicolás Maduro e a resposta das autoridades.A ONU refere, por sua vez, mais de 350 pessoas detidas na última semana. Trezentas e vinte foram detidas num único dia: 23 de janeiro.