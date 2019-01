Venezuela. Aperta-se o cerco diplomático da Europa a Maduro

Carlos Santos Neves - RTP26 Jan, 2019, 15:23 / atualizado em 26 Jan, 2019, 16:12 | Mundo

“Se num prazo de oito dias não forem convocadas eleições justas, livres e transparentes na Venezuela, Espanha reconhecerá Juan Guaidó como Presidente da Venezuela”, clarificou a partir do Palácio da Moncloa, em Madrid, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.



Decorridos escassos minutos, o Presidente francês, Emmanuel Macron, fazia publicar na rede social Twitter uma mensagem em sentido análogo.



“O povo venezuelano deve poder decidir livremente o seu futuro. Sem eleições anunciadas em oito dias, poderíamos reconhecer Juan Guaidó como Presidente encarregado da Venezuela para implementar o dito processo político. Trabalhamos conjuntamente com os nosso aliados europeus”, escreveu.





El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podriamos reconocer a @jguaido como « Presidente encargado » de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos. https://t.co/9RkwF0IamF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 de janeiro de 2019

A representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, fez saber que serão tomadas medidas se Nicolás Maduro não convocar eleições "nos próximos dias".

“Golpe de Estado”



Estados Unidos, Brasil e Canadá haviam já clamado pela marcação de eleições na Venezuela. Na sexta-feira, o ministro português dos Negócios Estrangeiros havia deixado claro que a legitimidade de Nicolás Maduro, do ponto de vista europeu, estaria a prazo à falta de novas eleições, depois de o presidente do Parlamento, Juan Guaidó, se ter autoproclamado Presidente interino. Sem, todavia, fixar um prazo concreto.

Foi também no Twitter que Martina Fietz, porta-voz do Governo alemão, colocou a assinatura de Berlim no mesmo ultimato. Seguiu-se o Reino Unido, pela voz do ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt.Entretanto, em declarações à rádio TSF, ao jornale à agência Lusa, Augusto Santos Silva deixou claro que Lisboa segue o mesmo caminho. Ou seja, o estabelecimento de um prazo para que Maduro convoque um ato eleitoral.“Esse processo ainda está a decorrer para que a posição seja formalmente da União Europeia, mas temos trabalhado nisso intensamente. Ontem faltava apenas determinar qual seria o prazo que concederíamos a Nicolás Maduro e chegámos à conclusão que uma semana é um prazo adequado, até porque os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reunir-se-ão na próxima quinta-feira em Bucareste”, adiantou o chefe da diplomacia portuguesa à emissora de rádio.Ainda de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros, “só é possível” pôr termo ao “impasse político” e à “gravíssima crise social” na Venezuela mediante “eleições que sejam livres, transparentes, credíveis, segundo as regras próprias de eleições democráticas”.“Portanto, ou Nicolás Maduro aceita participar nestas eleições e desencadear essa processo, de forma que as eleições sejam conduzidas por uma comissão eleitoral independente, ou então nós reconhecemos que a única autoridades legítima para organizar esse processo eleitoral é a Assembleia Nacional e o seu presidente”, vincou.De resto, as declarações de Madrid, Paris, Berlim e Londres surgiram depois de a União Europeia não ter conseguido adotar, na véspera, uma posição comum sobre o prazo a colocar a Maduro, segundo fontes diplomáticas citadas pela France Presse. A dissensão parece estar ultrapassada, ou pelo menos prestes a sê-lo.A representante da União Europeia para a Política Externa fez também saber este sábado que serão tomadas medidas se Nicolás Maduro não convocar eleições “nos próximos dias”.“Na ausência de um anúnciou sobre a organização de novas eleições com as necessárias garantias nos próximos dias, a UE vai tomar ações adicionais, incluindo sobre a questão do reconhecimento da liderança do país em linha com o artigo 233 da Constituição venezuelana”, afirma Federica Mogherini em comunicado No flanco de Maduro, a posição mantém-se, por agora, inflexível: o que Guaidó encabeçou, contrapõe o Presidente desafiado, foi um “golpe de Estado”.China, Cuba, Bolívia, Turquia, México e Rússia pronunciam-se em defesa de Maduro. Este sábado, o Governo russo insistiu na denúncia de um “golpe de Estado”, com o embaixador de Moscovo na ONU, Vassily Nebenzia, a acusar mesmo Washington “e os aliados de pretenderem derrubar o Presidente” venezuelano.Por sua vez, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, reiterou que se trata de enfrentar um regime que “reprime o seu povo” há vários anos.Rússia e China bloquearam nas últimas horas, no seio do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um projeto de declaração dos Estados Unidos sobre a Venezuela, a manifestar pleno apoio à Assembleia Nacional.