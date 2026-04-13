Magyar acusa Governo de Orbán de estar a destruir documentos

Jornal da Tarde | 13 de abril de 2026

“Uma nova era”

Sülyok tem 30 dias para resignar. Enquanto isso, o Governo de Orbán continua a gerir os assuntos do dia-a-dia.

“Eles estão a destruir documentos, e isso não vai ajudá-los – mas isso é apenas para dar um contexto sobre a situação na Hungria ”, disse o primeiro-ministro, que comparou as tentativas de destruir registos públicos à “antiga era comunista”."Teremos de obter todos os documentos que não foram destruídos" para descobrir os detalhes, disse, garantindo que o seu Governo tentará torná-los públicos sempre que possível e sem violar as cláusulas de confidencialidade, a fim de esclarecer as ações do Governo anterior.Sobre a União Europeia, Magyar prometeu manter uma mensagem europeísta.Péter Magyar prometeu continuar as negociações com Bruxelas para desbloquear os fundos congelados por Bruxelas.O primeiro-ministro eleito da Hungria prometeu fazer tudo o que estiver ao seu alcance "para garantir uma nova era" para o país, depois de 16 anos sob a liderança do nacionalista Viktor Orbán."Vou repetir: ele deve resignar o mais depressa possível, isto é a decisão do povo", afirmou o líder do Tisza, que conquistou mais de dois terços dos deputados no parlamento húngaro nas eleições de domingo.Em dezembro, o Parlamento húngaro aprovou uma lei que dificulta a destituição do presidente, cujo mandato se estende atualmente até 2030.Magyar acrescentou que, sob um Governo Tisza, que tem o nome do seu partido, "o primeiro-ministro não será um Rei Sol, como sob Viktor Orbán, mas um capitão de equipa que coordena (...) e tem em conta as opiniões e sugestões dos seus ministros, e que, em geral, respeita os membros do Parlamento e o povo húngaro”.“Vamos estipular que o primeiro-ministro só pode exercer o cargo por dois mandatos”, prometeu, salientando que vai restaurar o sistema de check and balances.